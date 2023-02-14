المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعاطل يتاجر فى الحشيش بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق ، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط، لإدانته في القضية رقم 10851 لسنة 2022 جنايات قسم أول العاشر من رمضان، بحيازة كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار والتربح.

صدر الحكم برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد السيد وسامي زين العابدين والوليد حسين مكي، وأمانة سر يامن محمود وإسلام محجوب.

تعود أحداث القضية ليوم 22 من شهر أكتوبر الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد بورود معلومات لضباط فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالعاشر من رمضان، عن اتجار "عبدالفتاح ع ع م" 52 سنة، مقيم في العاشر من رمضان، في المواد المخدرة على نشاط واسع وخاصة جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار والتربح بمدينة العاشر من رمضان.

عقب تقنين الإجراءات اللازمة واستصدار إذن جهات التحقيق، تمكنت مأمورية من ضبط المتهم في كمين أعد له بدائرة قسم أول العاشر من رمضان، وعثر بحوزته على 24 طربة من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو و73 جرام، وبمواجهة المتهم أقرا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والتربح، وبالعرض على جهات التحقيق قررت إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.