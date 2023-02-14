المشدد 6 سنوات لعاطل بتهمة الإتجار فى الهيروين ببورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضويه المستشارين تامر محمد رياض وعمر أحمد فتحى وأحمد محمد الجمل، بالسجن المشدد على عاطل يتاجر فى المواد المخدرة، بالسجن المشدد 6 سنوات.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 3 من شهر أكتوبر من عام 2022 بدائرة قسم الزهور، حيث أحرز المتهم "م. م. ت. م" - عاطل ويبلغ من العمر 42 عاما، بقصد الاتجار جوهرا مخدرا للهيروين فى غير الأحوال المصرح بها قانون.

وأكد شاهد عيان، أنه بضبط المتهم وتفتيشه بإذن من النيابة العامة حال اتكاؤه على دراجة بخارية عثر بحوزته على 104 لفافات لجوهر الهيروين المخدر، ومبلغ مالى، وهاتف محمول وبمواجهته أقر بإحراز المادة المخدرة للاتجار، والمبلغ المالى من حصيلته، والهاتف المحمول والدراجة البخارية لترويجها.

وثبت من تقرير المعمل الكيماوى، أن عدد الـ 104 لفافات لجوهر لهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، وتبين أن الحرز عبارة عن ظروف ورقى أبيض اللون بداخله 104 لفافات ورقية بداخل كل لفافة كمية من مادة مسحوق بيج اللون وزن المظروف بمحتواه على الميزان الحساس 42 جراما، ووزن اللفافات بمحتواها على الميزان الحساس 26 جراما، وثبت أن المسحوق البيج اللون يحتوى على الهيروين المخدر.

وقضت المحكمة بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وتغريم المتهم مبلغ مالى 100 ألف جنيه والزمته المصاريف الجنائية، وأمرت بمصادرة المضبوطات.