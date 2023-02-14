الكشف على 807 حالات فى قافلة طبية مجانية لجامعة جنوب الوادى بقرية الحفناوية

قنا - صابر سعيد

نظمت جامعة جنوب الوادي، تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوى، رئيس الجامعة، والدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قافلة طبية متعددة التخصصات لقرية الحفناوية بنجع حمادى شمال محافظة قنا.

وقال الدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة قدمت خدماتها لـ807 حالات فى تخصصات الباطنة، والرمد، العظام، الأنف والأذن والحنجرة، والنساء، والأطفال، والجلدية، والنفسية والعصبية، وذوى الاحتياجات الخاصة.

وأوضح نصارى، أنه قام متطوعو صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بعمل توعية بمخاطر الإدمان وطرق العلاج لأهالى القرية.

وكانت قد نظمت وحدة التضامن الاجتماعى بجامعة جنوب الوادى، ندوة تعريفية عن التكافل والكرامة تحت شعار "لا أمية مع تكافل"، تحت رعاية نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، وإشراف الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزير التضامن للسياسات الاجتماعية ومنسق عام وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات المصرية، والدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقال الدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة، أن الندوة هدفت إلى الاجابة على الكثير من التساؤلات والاستفسارات لطلبة الجامعة وموظفيها لكل ما يخص التكافل والكرامة وشروط استحقاقها والفرق بينهما، والتعريف عن مبادرة لا أمية مع تكافل والتى تهدف إلى القضاء على الأمية وبالأخص مستحقى تكافل وكرامة.

وأشار الدكتور حسين أبو المجد، مدير مركز ذوى الاحتياجات الخاصة بالجامعة، إلى الخدمات التى يوفرها مركز ذوى الاحتياجات الخاصة للطلاب ذوى الإعاقة داخل وخارج الجامعة من الناحية التعليمية والناحية العلاجية والناحية الاجتماعية والترفيهية.