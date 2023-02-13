"لا أمية مع تكافل" ندوة تعريفية عن التكافل والكرامة بجامعة جنوب الوادى

قال الدكتور أحمد كمال نصاري، نائب رئيس الجامعة، إن الندوة هدفت إلى الاجابة علي الكثير من التساؤلات والاستفسارات لطلبة الجامعة وموظفيها لكل ما يخص التكافل والكرامة وشروط استحقاقها والفرق بينهما، والتعريف عن مبادرة لا أمية مع تكافل والتي تهدف إلي القضاء علي الأمية وبالأخص مستحقي تكافل وكرامة.

وأشار الدكتور حسين أبو المجد، مدير مركز ذوي الاحتياجات الخاصة بالجامعة، إلى الخدمات التي يوفرها مركز ذوي الاحتياجات الخاصة للطلاب ذوي الاعاقة داخل وخارج الجامعة من الناحية التعليمية والناحية العلاجية والناحية الاجتماعية والترفيهية.



وقالت نورا عارف، مدير وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة، أن الوحدة تقدم خدماتها من حيث الحماية الاجتماعية والتمكين الإقتصادي وتنمية وعي الطالب من خلال الأنشطة التوعوية، وشهد الندوة الدكتور محمد صبري الأنصار، وكيل كلية التربية، وعويس محمد حسن، رئيس قسم الضمان الاجتماعي بمديرية التضامن الاجتماعي، ومحمود حسن محمد، منسق المحافظة لمبادرة لا أمية مع التكافل، وآلاء عادل محمود، مسئولة الحماية والتمكين الإقتصادي بالوحدة، وبسمة محمد عثمان، مسئولة الأنشطة التوعوية بالوحدة.







