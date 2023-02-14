الكاتب الصحفى الكبير مرسى عطا الله فى ذمة الله عن عمر 80 عاما.. إنفوجراف

توفى الكاتب الصحفى مرسى عطا الله، رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، ورئيس مجلس إدارة نادى الزمالك الأسبق، عن عمر 80 عاما.

وفى هذا الإنفوجراف نرصد أبرز المناصب التى شغلها خلال مسرته الصحفية والمهنية

ولد عام 1943 فى محافظة الغربية



مرسى عطا الله

التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة

تولى رئاسة مجلس إدارة جريدة الأهرام

تولى رئاسة نادى الزمالك فى ديسمبر 2005

رئيس التحرير المؤسس لجريدة الأهرام المسائى

رئيس التحرير المؤسس لمجلة الزملكاوية

اشتهر بكتابة مقال يومي في الأهرام بعنوان "كل يوم"