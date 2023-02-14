اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الكاتب الصحفى الكبير مرسى عطا الله فى ذمة الله عن عمر 80 عاما.. إنفوجراف

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 07:44 م
الكاتب الصحفى الكبير مرسى عطا الله فى ذمة الله عن عمر 80 عاما.. إنفوجراف الانفوجراف

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توفى الكاتب الصحفى مرسى عطا الله، رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، ورئيس مجلس إدارة نادى الزمالك الأسبق، عن عمر 80 عاما.

 

وفى هذا الإنفوجراف نرصد أبرز المناصب التى شغلها خلال مسرته الصحفية والمهنية

 

ولد عام 1943 فى محافظة الغربية

مرسى عطا الله
مرسى عطا الله

 

التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة

 

تولى رئاسة مجلس إدارة جريدة الأهرام

 

تولى رئاسة نادى الزمالك فى ديسمبر 2005

 

رئيس التحرير المؤسس لجريدة الأهرام المسائى

 

رئيس التحرير المؤسس لمجلة الزملكاوية

 

اشتهر بكتابة مقال يومي في الأهرام بعنوان "كل يوم"


مرسى عطا الله

مرسى عطاالله

وفاه الكاتب مرسى عطا الله

الزمالك

الاهرام

الاهرام المسائى

رئيس نادى الزمالك



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