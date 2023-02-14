اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 14 فبراير 2023 12:49 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

القوى العاملة تعلن فرص عمل لفتيات الإسكندرية برواتب تبدأ من 4000 جنيه

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 11:12 ص
القوى العاملة تعلن فرص عمل لفتيات الإسكندرية برواتب تبدأ من 4000 جنيه وزارة القوى العاملة
كتبت – مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت الإدارة العامة للتشغيل بوزارة القوى العاملة، في بيان لها، عن توافر 100 فرصة عمل جديدة للفتيات بمدينة الأسكندرية بفروع إحدى المؤسسات الموجودة في المندرة ومحرم بيك وفلمنج وفيكتوريا والعجمي، بمرتبات تبدأ من 4000 جنيه، بالإضافة إلى حوافز وبدلات وتأمين صحى وإجتماعى وفرص للترقى ووثيقة تأمين على الحياة.

يأتى ذلك في إطار سعى وزارة القوى العاملة لتوفير فرص عمل لائقة وحقيقية للشباب، بناء على توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير الحياة الكريمة لهم، والتأكد من جدية ومصداقية تلك الفرص.

ونوهت هبه أحمد مدير الإدارة العامة للتشغيل، أنه على الراغبين في الحصول على تلك لفرص التقديم في مقرات فروع المؤسسة وعناوينها كالتالى: فرع المندرة شارع الـ30 الجديد من شارع 45 برج بانوراما أمام مسجد الفتح، وفرع محرم بيك بمقر الفرع 3 شارع الناصر محمد من شارع قناه السويس على ناصيه الشارع كوبري مشاه محرم بك، وفرع فلمنج ومقره 17 شارع بن النديم ناصيه شارع محمد فريد برج باراديس، وفرع فيكتوريا الموجود فى 394 ش مصطفى كامل ميدان الساعة برج العربي أمام مرور الساعة، وفرع العجمي ش اسكندرية مطروح أبو يوسف وأمام ش الزهور، وذلك خلال الأسبوع المقبل بتلك المقرات بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً.

وأضافت: أن الشروط المطلوبة لشغل تلك الوظائف أن يكون المتقدمات من الإناث فقـــط، والقدرة على العمل الميدانى ( outdoor )، ومؤهل عالى أو فوق متوسط أو متوسط، وتقيم بالنطاق الجغرافي للمنطقة المرشحة للعمل بها، والسن من 18 إلى 35 سنة، والمزايا التى توفرها تلك الوظائف راتب يبدأ من 4000 جنيه، وحوافز وأجر متغير، وتوفير تأمين صحى عام وخاص وتأمينات اجتماعية، وفـــرص للتـــرقى، ووثيقة تأمين على الحياة، ومواعيد العمل من  9 صباحا حتى 4 عصرا،وإجازة اسبوعية يومى الجمعه والسبت،كما يمكن التسجيل للحصول على تلك الوظائف من خلال الدخول إلى الرابط التالي:

https://forms.gle/HDPa97hAkmso1DyX8 أو من خلال التواصل عبر الاتصال على رقم 01280434414 


فرص عمل

فرص عمل للشباب

توظيف

القوى العاملة

فرص عمل للإناث



الموضوعات المتعلقة

وزير القوى العاملة: نولى اهتماما كبيرا بتدريب الشباب على المهارات المستقبلية

الإثنين، 13 فبراير 2023 03:27 م

القوى العاملة: بروتوكول تعاون لتطوير 700 مدرسة فنية وربط مناهجها بسوق العمل

الإثنين، 13 فبراير 2023 01:40 م

القوى العاملة تعلن تشغيل 2637 شابا فى المنوفية خلال يناير

الإثنين، 13 فبراير 2023 01:05 م

القوى العاملة تشارك فى برنامج التدريب الأساسى لاستشاريى التشغيل

الإثنين، 13 فبراير 2023 12:45 م

فرص عمل القوى العاملة فى 13 محافظة.. اعرف طريقة التقديم قبل انتهاء المدة

الإثنين، 13 فبراير 2023 12:08 م

القوى العاملة تعلن عودة مستحقات 120 عاملا مصريا غادروا الأردن

الإثنين، 13 فبراير 2023 09:26 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة