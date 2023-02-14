اليوم السابع
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القبض على طبيب شهير بتهمة النصب على أحد المواطنين فى التجمع الخامس

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 01:27 م
القبض على طبيب شهير بتهمة النصب على أحد المواطنين فى التجمع الخامس كلابش، ارشيفية
كتب كريم صبحى

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تباشر نيابة النزهة التحقيق مع طبيب، فى اتهامه بالنصب على أحد المواطنين فى مبلغ مبالى وصدور أحكام ضده، وذلك عقب القبض عليه في مطار القاهرة.

 

تعود أحداث الواقعة بتلقى قسم شرطة القاهرة الجديدة، بلاغا من مواطن اتهم فيه طبيب شهير عيادته في منطقة التجمع الخامس بالنصب عليه بعدما أخذ منه مبلغ مالى كبير مقابل إعطائه أرباح.

 

تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات والتحقيقات صحة الواقعة، وبالكشف على المتهم في مطار القاهرة تبين صدور أحكام قضائية ضده، فتم القبض عليه وإحالته لنيابة النزهة التي تباشر التحقيق معه.

 


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