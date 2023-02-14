الفلبين تبحث إمكانية توقيع اتفاقية القوات الزائرة مع اليابان قريبا

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قال الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور إن بلاده تبحث إمكانية توقيع اتفاقية القوات الزائرة بين الفلبين واليابان قريبًا، وذلك في ضوء استمرار تغير المناخ الجيوسياسي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وذكرت صحيفة (فلبين ستار) المحلية، الاثنين، أن هنالك اتفاقية مماثلة موقعة بين الفلبين والولايات المتحدة، والتي بموجبها، تمكنت واشنطن من إرسال قوات إلى الفلبين؛ للمشاركة في التدريبات العسكرية المشتركة ومهام المساعدات الإنسانية.

وأضاف الرئيس الفلبيني الملقب بـ"بونج بونج"- في مقابلة صحفية- أن اتفاقية مماثلة مع طوكيو "قيد الدراسة بالتأكيد"، كما أعربت اليابان في السابق عن اهتمامها بالانضمام إلى القوات الفلبينية في التدريبات العسكرية.

وتابع ماركوس جونيور: "كان هناك بالفعل اقتراح لمناطق معينة.. وأعتقد في الحقيقة أن هذه الخطوة مجرد تطور لما يحدث بالفعل، لذلك نحن فقط نكثف تدريباتنا المشتركة".

وكان ماركوس جونيور والعديد من المشرعين والسياسيين في زيارة رسمية إلى اليابان الأسبوع الماضي بدعوة من رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، حيث اتفق الزعيمان على "زيادة القدرات الدفاعية لبلديهما وزيادة تعزيز التعاون الأمني الشامل".