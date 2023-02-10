وذكرت السفارة - في بيان أوردته قناة (إيه بي إس-سي بي إن) الفلبينية في نشرتها الإنجليزية اليوم الجمعة - أنه تم العثور على مواطن فلبيني آخر كان قد تم الإبلاغ عن فقدانه في أنطاكية حيا، موضحة أن الفريق الفلبيني تمكن من إجلاء أكثر من 10 أسر بنجاح من "أنطاكية" ويجرى نقلهم حاليا حيث سيتم توفير مأوى لهم في العاصمة أنقرة.

من جانبه، أعرب الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن - في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي - عن آسفه لمقتل اثنين من مواطني بلاده، مضيفا أن السفارة الفلبينية تواصل بلا هوادة جهودها لمساعدة أية رعايا آخرين تضرروا جراء الزلزال القوي.

جدير بالذكر أن حصيلة قتلى الزلزال المدمر الذي بلغت شدته 7.7 درجة على مقياس ريختر وصلت حتى الآن إلى 17 ألفا و674 قتيلا، فضلا عن 72 ألفا و879 مصابا؛ وذلك وفق ما أعلنته هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية.