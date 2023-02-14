اليوم السابع
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الصحة العالمية: تفشى فيروس "ماربورج" فى غينيا الاستوائية

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 04:08 م
الصحة العالمية: تفشى فيروس "ماربورج" فى غينيا الاستوائية مدير عام منظمة الصحة العالمية
كتبت أمل علام

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قالت منظمة الصحة العالمية، إن غينيا الاستوائية أكدت أول انتشار لمرض ماربورج، قائلة إن الفيروس المرتبط بالإيبولا مسؤول عن 9 حالات وفاة على الأقل في الدولة الصغيرة الواقعة في غرب إفريقيا، وفقا لموقع وكالة رويترز.

 

وأكدت وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة، في بيان اليوم، انتشار الوباء بعد إرسال عينات من غينيا الاستوائية إلى مختبر في السنغال لتحديد سبب المرض بعد تحذير من مسؤول صحي محلي الأسبوع الماضي.

 

وأضافت منظمة الصحة العالمية، أن هناك حاليا 9 وفيات و16 حالة يشتبه في ظهورها بأعراض تشمل الحمى والتعب والإسهال والقيء، مشيرة إلى أنها سترسل خبراء طبيين لمساعدة المسؤولين في غينيا الاستوائية على وقف تفشي المرض، كما أرسلت معدات واقية لمئات العمال.

 

وعلى صعيد آخر، حذر الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، من تفشى فيروس إنفلونزا الطيور في الثدييات، موضحا أنه "يجب أن نستعد" لوباء محتمل لأنفلونزا الطيور، مضيفا: "في الوقت الحالي، تقدر منظمة الصحة العالمية، الخطر على البشر بإنه منخفض، لكن لا يمكننا الافتراض أن هذا سيبقى على حاله ويجب أن نستعد لأي تغيير في الوضع الراهن".

 

تأتي التحذيرات المتزايدة بعد اكتشاف فيروس  أنفلونزا الطيور H5N1  الذي ينتشر بين ثعالب الماء والثعالب في المملكة المتحدة.

 

وكان قد حذر كبار الخبراء من تفشى إنفلونزا الطيور، بعد أن انتشرت الإنفلونزا في الثدييات من حيوان المنك وثعالب الماء، حيث شهدت المملكة المتحدة أكبر انتشار لإنفلونزا الطيور على الإطلاق مع ما يقرب من 300 حالة مؤكدة.


فيروس ماربورج

تفشى فيروس ماربورج

الصحة العالمية

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غينيا الاستوائية

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