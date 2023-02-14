السيطرة على حريق قبل امتداده لمزرعة ماشية بالغربية

الغربية مصطفى عادل

نجحت الحماية المدنية بالغربية فى إخماد حريق بجوار مزرعة كبيرة لتربية الماشية بقرية ابو الغر مركز كفر الزيات وتم السيطرة عليها قبل وصولها للمزرعة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية قد تلقت بلاغا بنشوب حريق فى قطعة أرض مجاورة لمزرعة مواشى كبيرة بقرية أبو الغر مركز كفر الزيات.

هرعت سيارتى مطافى لمكان البلاغ وتم التعامل مع النيران والسيطرة عليها قبل امتدادها للمزرعة.

وكان قد تعرض لاعب ملاكمة يدعى رامز حسام 17 سنة لإصابات بالغة ودخوله فى غيبوبه بعد تعرضه للضربة القاضية أثناء مشاركته فى بطولة الملاكمة التى أقيمت مؤخرا بنادى السكة الحديد بطنطا، وتم نقله لمستشفى طنطا الجامعى ووضعه بالعناية المركزة لخطورة حالته

كانت الاجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية قد تلقت بلاغا بوصول اللاعب للمستشفى فى حالة حرجة بعد اصابته أثناء المباراة والتى تحدد المركز الثانى والثالث.

بالفحص تبين أن اللاعب كان مشاركا فى بطولة الملاكمة بنادى السكة الحديد بطنطا، وأثناء المباراة تعرض للضربة القاضية وسقط مغشيا عليه وفقد الوعى.

وتم نقله للمستشفى الجامعى ووضع على اثر ذلك بالعناية المركزة.

وكان قد أصيب 15 شخص بإصابات متفرقة فى حادث تصادم سيارة نقل بمينى باص على طريق المحلة طنطا أمام قرية الهياتم مركز المحلة، بسبب سوء الأحوال الجوية، وتم الدفع بـ6 سيارات إسعاف وتم نقل المصابين لمستشفى المحلة العام.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بوقوع حادث تصادم على طريق المحلة طنطا أمام قرية الهياتم ووقوع عدد كبير من الاصابات.

انتقلت 6 سيارات إسعاف تحت إشراف الدكتور محمد سعديه مدير مرفق الإسعاف بالغربية وتبين تصادم مينى باص بسيارة نقل واسفر الحادث عن إصابة 15 شخص بإصابات متفرقة وتم نقلهم لمستشفى المحلة العام، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

الحريق