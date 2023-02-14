فحص وعلاج 465 حيوانا 2300 طائر خلال قافلة بيطرية بمدينة بسيون فى الغربية

حيث تم تنفيذ القافلة البيطرية العلاجية بمركز ومدينة بسيون، وذلك تنسيقا للتعاون فيما بين مديرية الطب البيطري وشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جامعة طنطا والهيئه العامة للخدمات البيطرية، وبمشاركة العديد من الأطباء البيطريين المتخصصين.

وخلال القافلة تم تقديم الكشف بالمجان والفحص التناسلي للحيوانات الواردة من مختلف الأنواع وتقديم العلاج المناسب لها، مع إستخدام أجهزة السونار إلي جانب التوعيه والإرشاد للمربين وأهميه التحصينات والترقيم والتسجيل والتأمين على المواشى لدى صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، وتم رش جميع الحيوانات لمكافحه الطفيليات الخارجية وتجريع المواشي بالأدوية اللازمه لمكافحة الطفيليات الداخلية، وتحصين الحيوانات ضد أمراض الحمي القلاعية وحمي الوادي المتصدع والجلد العقدي وسحب عينات الدم وقوفا على مدى الإصابة بمرض البروسيلا من عدمه، وتبليع مغناطيس وكذا فحص الطيور وإعطاء العلاج المناسب لها .

وبلغ إجمالي ماتم فحصه من الحيوانات 465 حيوان و 2300 طائر، والجدير بالذكر أن مديرية الطب البيطري مستمرة فى تنفيذ القوافل العلاجيه لتشمل القري الأكثر إحتياجا بجميع مراكز المحافظة.

وكان الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى فى محافظة الغربية، صرح أن المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة سيتم تطوير الإدارات

البيطرية والمجازر بالأربعة مراكز، ويتم حاليا اختيار الأراضى التى سيتم إنشاء عليها المشروعات بعد العرض على الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.