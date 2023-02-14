السجن 5 سنوات والعزل من الوظيفة لمندوب مبيعات اختلس بضائع من شركة بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار وحيد صبرى عبد المنعم رئيس المحكمة والمستشار وائل حسن الشربينى والمستشار أحمد عبد الحليم أحمد والمستشار محمد عبد العزيز مدكور، وسكرتير المحكمة فايز بيومى القطعانى، بمعاقبة المتهم " م.م.م" بالسجن 5 سنوات وألزمته برد مبلغ قدره 143 ألف جنيه وتغريمه مبلغ مماثلا وعزلة من وظيفته، وألزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه باختلاس مال عام.

تعود احداث القضية المقيدة برقم 14915 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنتزه ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بقيام المتهم باختلاس أموال من محل بدون وجه حق.

وكشفت التحقيقات قيام المتهم "م.م.م" مندوب مبيعات بشركة حلويات وهى إحدى الشركات المساهمة فرع الإسكندرية اختلس بضائع منتجات غذائية والمملوكة لجهة عملة بمبلغ 179.337 جنيها والتى وجدت فى حيازته بسبب وظيفته بأن تسلم البضائع من الشركة جهة عملة لتوزيعها على العملاء إلا أنه لم يقم بتوريد قيمتها لخزينة الشركة جهة عمله وقام باختلاسها لنفسه والذى تبين من خلال فحص أذون الصرف بتلك البضائع ومن خلال الاتصال بعملاء الشركة أكدوا عدم استلام تلك البضائع وكذلك قام المتهم بتحرير فواتير بيع اثبت فيها على غير الحقيقة أن البضائع تم بيعها وتحرر محضر بالواقعة.

وبالعرض على النيابة العامة تبين أن المتهم قد ارتكب الجريمة المؤثمة بأن اختلس البضائع المبينة باذون الصرف بالتحقيقات وهى منتجات غذائية وارتكب التزوير فى محررات أحدى الشركات المساهمة لعدد 2 فاتورة مبيعات مما جعلها واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها وقدمها لجهة عمله بصحة ما دون فيها وقررت النيابة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التى أصدرت حكمها المتقدم على المتهم.