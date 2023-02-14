اليوم السابع
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السجن 3 سنوات لمتهم بالاتجار فى المخدرات بسوهاج

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 02:19 م
السجن 3 سنوات لمتهم بالاتجار فى المخدرات بسوهاج حبس - أرشيفية
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء ، بمعاقبة المتهم "م.ا.م" عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى المخدرات، بدائرة مركز أخميم.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز أخميم عندما وردت المعلومات لضباط المباحث مفادها أن المتهم يقوم بالاتجار فى المواد المخدرة الحشيش وترويجه على عملائه، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من قطع الحشيش كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.

كانت محكمة جنايات سوهاج قد قضت بمعاقبة المتهم ".ع.ا" عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى المخدرات بدائرة مركز أخميم.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز أخميم، عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز أخمبم، عن اتجار المتهم فى الشابو والحشيش، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة، وتم القبض على المتهم، وبحوزته عدد من قطع الحشيش وأكياس الشابو كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بإلاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.

 

 


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