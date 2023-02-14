السجن 3 سنوات لعامل وشقيقه بتهمة قتل شاب بسبب خلافات بينهم فى قنا

قنا - صابر سعيد

قضت محكمة جنايات قنا ، برئاسة المستشار أحمد صهيب محمد حافظ، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين تامر أحمد رضا نائب ومحمد عمر عبد الجواد ومحمود السيد الكفراوى، وأمانة سر صلاح فراج، بالسجن 3 سنوات لعامل وشقيقه بتهمة قتل شاب بقنا.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022 عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من العثور على جثة شاب يعمل في مغسلة ومقيم بمركز نقادة، بعدما انهال عليه مجهولان بالشوم حتي فارق الحياة، وتبين أن المتهمين في الواقعة هم رجب.ح، عامل أجري، وشقيقه الطيب، عامل، ومحمد.ج، وتم ضبط الأول والثاني بتهمة قتل مؤمن.ن، بعدما انهالا عليه بضرب الشوم، بسبب خلافات بينهما.

تم إحالة القضية التي تحمل رقم 11532 لسنة 2022 جنح قنا والمقيدة برقم 1999 لسنة 2022 كلي قنا، والتي قضت بمعاقبة المتهمين بالسجن 3 سنوات.

وكانت قد عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار حسام الدين فتحي يوسف الكلاف، وعضوية المستشارين، مصطفى كمال الأزرق، وخالد محمد الشيخ، وأمانة سر أبو المعارف عبد الشافي، وأحمد صالح، وأسامة الأمير، عامل بالسجن المؤبد، وآخر بالسجن 7 سنوات، لاتهامهما بالإتجار في الحشيش المخدر والشابو بنجع حمادي.

تعود أحداث الواقعة إلى سبتمبر 2022، عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بنجع حمادى، من ضبط إسلام.ح.، 31 عاما، وكريم.ا.ع، 34 عاما، بحوزتهما كمية من الحشيش والشابو والأسلحة بنجع حمادي، ووجهت جهات التحقيق للمتهمين حيازة حشيش وشابو بقصد الاتجار، وحيازة فرد خرطوش.

تم إحالة القضية التي حملت رقم 20348 لسنة 2022، جنح نجع حمادي، والمقيدة برقم 2574، لسنة 2022 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، والتي عاقبت متهم بالسجن المؤبد وآخر 7 سنوات.