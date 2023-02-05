تفاصيل الحكم على "مستريح أسوان" و30 آخرين بتهمة الاستيلاء على مليار جنيه

قنا صابر سعيد

أصدرت محكمة جنايات قنا الدائرة الاقتصادية، منذ قليل، عن حكمها في جلسة محاكمة مصطفى البنك "مستريح أسوان" و30 آخرين بتهمة الاستيلاء على ملايين الجنيهات من مواطنين بزعم توظفيها في التجارة.

وكانت جهات التحقيق قد أمرت بإحالة مستريح أسوان إلى محكمة الجنايات الاقتصادية، لاتهامه بالاستيلاء على أموال 9319 من الضحايا بإجمالي مبالغ وصلت المليار جنيه خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر.

وحكمت جنايات قنا الاقتصادية، على ابراهيم حسين أمين، بالسجن 15 عاما وغرامة 5 ملايين جنيه، ومحمود عبدالسلام أحمد، 15 عاما، وغرامة، 5 ملايين جنيه، وأحمد بسطاوي، 15 عاما و20 مليون غرامة، ومحمود فتحي عامر، 15 عاما و10 ملايين جنيه غرامة، وحسام ممدوح 10 أعوام و20 مليون جنيه غرامة، وطه موسي 10 أعوام و10 مليون غرامة، وعيد سايح 10 أعوام و10 ملايين جنيه غرامة، ومحمود عبد اللطيف 10 أعوام و5 ملايين جنيه غرامة، وأحمد بدري 10 أعوام و10 ملايين جنيه غرامة، وبدري عبدالنعيم، عاما، وكريم عباس جبرة، 3 أعوام و500 ألف جنيه، ويسري شعبان 10 أعوام و10 مليون جنيه غرامة، وخالد محمد 10 أعوام و20 مليون جنيه غرامة، وشعبان أحمد 10 أعوام و20 مليون جنيه، وأحمد سعيد 10 أعوام و10 ملايين جنيه، وحمادة عبدالرسول 3 أعوام و500 ألف جنيه.

كما قضت على مصطفى فتحي ومحمود فتحي ومحمد فتحي 15 سنة و20 مليون جنيه غرامة، وطاهر الحصاوي 15 عاما، ومحمد موسي ومحمد بدري ومصطفى بدري ومحمد ربيع 3 أعوام، ومحمود عبدالراضي براءة، وأحمد فراج 3 أعوام، وعبد الطاهر الحصاوي 15 سنة، ووالده، وأحمد بدري وعبدالرحمن، عاما، إسلام أحمد محمد، 10 أعوام.

وكانت الأجهزة الأمنية رصدت تردد عدد من المواطنين أمام منزل أحد الأشخاص (مقيم بقرية البوصيلية – مركز إدفو بأسوان) للمطالبة باسترداد أموالهم لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم والحصول على مواشيهم وأموالهم بزعم توظيفها مقابل أرباح مرتفعة وامتناعه عن السداد، وتمكنه من الهرب، وبالفحص تبين أن المذكور حصل على أموال منهم تحت زعم توظيفها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.