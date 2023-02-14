الرئيس الصومالى يطلق حملة لجمع التبرعات لدعم جهود الحرب على الإرهاب ببلاده

حملة شعبية، أطلقها الرئيس الصومالى حسن شيخ محمود، لجمع تبرعات مالية تدعم جهود بلاده في حربه على الإرهاب، وتشدد الخناق على حركة الشباب وتسد منافذ هروبه، تحت شعار "دافع عن بلدك بدولار واحد".
وتهدف الحملة لجمع التبرعات طواعية من الصوماليين في الداخل والخارج لدعم الحملة العسكرية ضد حركة الشباب الإرهابية.
جاء ذلك في تسجيل مصور نشره القصر الرئاسي في خطاب ألقاه شيخ محمود أمام الجالية الأوروبية بالعاصمة الإيطالية روما.
وفي خطابه، شدد شيخ محمود عزمه على تخليص الصومال من الإرهاب لتعزيز جهود التنمية بعد عقود من التخلف.
يأتي هذا فى الوقت الذي تعانى فيه الصومال من موجة جفاف قاسية أضرت بالمواطنين والحيوانات على حد السواء حيث أثر الجفاف على الثروة الحيوانية نتيجة لموت النباتات مبكرا، وتشهد الصومال رحلات هجرة المواطنين للبحث عن المياه والغذاء، وذلك حسبما نشر موقع وكالة الأنباء شنخوا صورا.
يواجه أكثر من 7 ملايين شخص - أو 44٪ من السكان - انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي ، مع وجود أكثر من 200000 على شفا المجاعة ، وفقًا لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، وقد كافحت الدولة الجافة في القرن الأفريقي - التي يسكنها الرعاة الرحل بشكل أساسي وتمزقها عقود من الحرب الأهلية وتفاقم الجفاف والويلات الاقتصادية - طويلاً لتخليص نفسها من أزمة دائمة على ما يبدو.
وتعتبر هذه الفترة هى أسوأ مرحلة جفاف يشهدها القرن الأفريقي منذ 40 عامًا. في الصومال وحده ، يواجه 8.3 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي ، ومن المرجح أن يعاني 1.8 مليون طفل من سوء التغذية الحاد بحلول الربيع. قال أحمد خليف ، المدير القطري للعمل ضد الجوع في الصومال: "كثيرون على شفا المجاعة". "في العمل ضد الجوع منذ 30 عامًا في الصومال ، لم نشهد أبدًا المزيد من الأشخاص يتدفقون إلى مراكز علاج الجوع لدينا. نحن ممتنون لاستجابة المانحين ، لكن الاحتياجات تنمو بشكل أسرع من المساهمات ".
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