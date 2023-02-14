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الداخلية تضبط 159 قطعة سلاح نارى و360 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 11:20 ص
الداخلية تضبط 159 قطعة سلاح نارى و360 قضية مخدرات خلال 24 ساعة حملات أمنية _أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، من ضبط (159) قطعة سلاح نارى، و(360) قضية مخدرات، وتنفيذ (81097) حكما قضائيا متنوعا.
 
 
وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية، مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت جهودها عن ضبط (23) قضية اتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة)، بحوزة 25 متهما لعدد 12 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ (7573) حكما قضائيا متنوعا وضبط (11) قطعة سلاح نارى وأبيض.
 
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى استمرار الحملات.

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