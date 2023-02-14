الجامعة العربية تدعو أعضاءها للوفاء بالتزاماتهم تجاه صندوق التنمية الصحية

بيشوى رمزى

انطلقت اليوم الثلاثاء، بمقر جامعة الدول العربية، الاجتماع الثاني عشر للجنة الفنية الاستشارية لمجلس وزراء الصحة العرب والتي تستمر يومين؛ للتحضير لأعمال الدورة العادية 58 لمجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذي، المقرر انعقادهما بالجزائر يومي 13-14 من مارس القادم، والذي يتضمن العديد من القضايا المهمة، في مقدمتها مناقشة إنشاء الوكالة العربية للدواء والمركز العربي للأبحاث الصحية والمعملية.

وأكدت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية السفيرة هيفاء أبو غزالة - في كلمة خلال الاجتماع - أن اللجنة الفنية الاستشارية لمجلس وزراء الصحة العرب تعد من أهم لجان مجلس وزراء الصحة العرب التي تعمل على إعداد وتحضير ودراسة ومناقشة البنود المدرجة على مشروع جدول أعمال دورات مجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذي، وكذلك تقدم التوصيات الهامة التي تستند عليها الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب في إعداد مشاريع قرارات هذه الدورات.

وأشارت إلى أن اجتماعات هذه اللجنة شهدت - في السنوات الماضية - الاتفاق على العديد من المواضيع والمقترحات، التي حظيت باهتمام مجلس وزراء الصحة العرب وتبنيها وصدور القرارات بشأنها.

وقالت إنه رغم ما يواجه الصندوق العربي للتنمية الصحية من صعوبات بسبب عدم التزام الدول الأعضاء بسداد مساهماتها في موازنته، إلا أن الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب، تعمل - جاهدة - من أجل تنفيذ قرارات مجلس وزراء الصحة العرب ذات الأولوية، وفي مقدمتها تقديم الدعم العاجل لتوفير المساعدات الطبية العاجلة التي يقرها مجلس وزراء الصحة العرب.

ولفتت إلى أن الاستمرار بهذه النسبة من السداد قد تعيق قدرة الأمانة الفنية على تنفيذ العديد من القرارات التي تضمن التزامات مالية، وهذا ما سيتم طرحه أمام وزراء الصحة في الدورة القادمة للمجلس.

وقالت إن الاجتماع معروض عليه البنود المدرجة على جدول أعمال الدورة 58 لمجلس وزراء الصحة العرب المقرر انعقادها في الجزائر يومي 13-14 مارس المقبل، وتتضمن عدداً من المواضيع الصحية الهامة في مقدمتها المستجدات ومتابعة الجهود المبذولة من أجل التصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ومناقشة ما توصلت إليها اللجان الفنية المنبثقة عن المجلس فيما يتعلق بإنشاء المركز العربي للأبحاث الصحية والمعملية، وجائزة الطبيب العربي لعام 2023، والقانون العربي الاسترشادي لدعم حقوق كبار السن، والاستراتيجية العربية للصحة والبيئة.

وأضافت أن التقارير الربع سنوية التي أعدتها الأمانة الفنية المتضمنة الأنشطة والفعاليات التي نظمتها وشاركت بها بين دورتي المجلس العاديتين: الدورة (56) مارس 2022، والدورة (58) مارس 2023.

وأوضحت أنه من بين الموضوعات المطروحة: التحضير للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية لعام 2023، والتجارب الصحية الناجحة والرائدة للدول العربية الأعضاء في المجالات الصحية، والكلمة الموحدة لمجلس وزراء الصحة العرب أمام الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية بجنيف في مايو 2023، وكذلك إنشاء المركز العربي للتعاون والبحوث حول فيروس نقص المناعة البشري، وإنشاء الوكالة العربية للدواء، وإنشاء منظمة للصحة العربيةـ، ومتابعة جهود المراكز والهيئات التابعة لمجلس وزراء الصحة العرب وهي المركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية، والمجلس العربي للاختصاصات الصحية، والهيئة العربية لخدمات نقل الدم.

كما يناقش الاجتماع تقديم الدعم العاجل لتوفير الاحتياجات الإنسانية في جيبوتي .