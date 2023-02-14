"التعاون الخليجي" يؤكد دعمه للجهود الدولية لإنهاء الأزمة اليمنية

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أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، دعم دول المجلس لليمن ومجلس القيادة الرئاسي، وكذلك دعم كافة الجهود الدولية التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة اليمنية عبر الحل السياسي وفقًا للمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216، وتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق الرياض.



جاء ذلك خلال لقائه برئيس وزراء اليمن الدكتور معين عبدالملك سعيد، اليوم الثلاثاء، في دبي على هامش مشاركة معاليه في انعقاد أعمال القمة العالمية للحكومات 2023، حيث بحثا آخر تطورات الأوضاع في اليمن، ودور مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية لتعزيز الأمن والاستقرار، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس).



وأشار البديوي إلى أهمية البناء على تلك الجهود لتحقيق تطلعات أبناء الشعب اليمني في الوصول إلى السلام المنشود وبما يحفظ لليمن أمنه واستقراره.



كما التقى الأستاذ جاسم محمد البديوي، بمدير المنتدى الاقتصادي العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مارون كيروز، حيث ناقشا عددًا من الموضوعات أبرزها استعراض أبرز المهام التي يقوم بها المنتدى الاقتصادي العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين الأمانة العامة لمجلس التعاون والمنتدى، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.