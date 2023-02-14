"البترول" تعلن التوسع في جوائز الاستدامة لمواجهة تغير المناخ

كتبت -مروة الغول

سلم المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جوائز الاستدامة فى مجال الطاقة ضمن فاعليات مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول ايجبس 2023.

وأعلن "الملا" التوسع فى مجالات جوائز الاستدامة كونها من احد الموضوعات الهامة لمواجهة مخاطر تغير المناخ، لافتاً إلى مناقشة كيفية توفير الطاقة بشكل كفء ومستدام خلال قمة المناخ COP27 الذي استضافته مدينة شرم الشيخ مؤخراً، مشيراً إلى أن المؤتمر تناول أهم الموضوعات الخاصة بالاستدامة كالسلامة والصحة المهنية والتنمية المجتمعية، مؤكدا ان قطاع الطاقة قطاع ديناميكى يتسم

بالإصرار والعزيمة على تحقيق التنمية المستدامة .

وسلم المهندس طارق الملا بتسليم الجوائز للشركات الفائزة حيث فاز بجائزة افضل مشروع بيئي شركة بتروبل عن مشروع ( الحد من سحب المياه العذبة من محطة تحلية المياه) ، كما فاز بالمركز الثاني شركة بيكرهيوز عن مشروع الإدارة المتكاملة لتجمعات المياه وتعزيز محتوي الكربون في التربة، وعن أفضل مشروع في مجال المسئولية الاجتماعية، فاز بالمركز الأول شركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول ( انوبك) وفاز بالمركز الثاني شركة شيفرون.

وعن أفضل مشروع في مجال الصحة فازت شركة بدرالدين للبترول بالمركز الأول عن مشروع ادارة سلامة الأغذية والنظافة بالمواقع النائية، وفازت شركة رشيد للبترول بالمركز الثاني عن مشروع تقييم المخاطر الصحية، وعن أفضل مشروع في مجال السلامة فازت شركة توتال انرجيز بالمركز الأول عن مشروع ( مركز الفحص الفني لخزان السويس) وشركة ميثانكس بالمركز الثاني عن مشروع إطار إدارة سلامة العمليات لمشروع قطاع البترول والغاز المصري.

وعن أفضل مشروع في مجال الرقمنة فازت الشركة المصرية لإسالة وتصدير الغاز ELNG بالمركز الأول عن مشروع لوحة تحكم لإدارة قطاع البيئة والصحة والسلامة، وفاز بالمركز الثاني شركة بيكرهيوز عن مشروع استيعاب البيانات متعدد أجهزة الاستشعار والتحليلات القائمة على النموذج.