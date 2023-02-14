اليوم السابع
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الأولى من نوعها بالدلتا.. مستشفى بنها الجامعى يدشن وحدة أمراض الشريان الرئوى

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 04:48 م
الأولى من نوعها بالدلتا.. مستشفى بنها الجامعى يدشن وحدة أمراض الشريان الرئوى خلال تدشين الوحدة
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلنت مستشفى بنها الجامعى بمحافظة القليوبية، تدشين أول وحدة أمراض الشريان الرئوي بقسم الصدرية بالمستشفى، والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى الدلتا، والثالثة على مستوى الجمهورية، في تشخيص وعلاج أمراض الشريان الرئوي.
 
وأوضح مستشفى بنها الجامعي، في بيان، أن الوحدة الجديدة تأتي ضمن الجهود التي تبذلها إدارة المستشفى لتطوير الأداء، جاء ذلك برعاية الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، والدكتور محمد الأشهب عميد طب بنها ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بنها، والدكتور محمد حسين رئيس قسم الأمراض الصدرية بكلية طب بنها، والدكتور طارق عيسوي رئيس وحدة أمراض الشريان الرئوي بمستشفيات جامعة بنها.
 
وكشف الدكتور عمرو الدخاخني مدير المستشفى، في بيان له، عن إجراء أول قسطرة تشخيصية للشريان الرئوي بقسم الأمراض الصدرية بالمستشفى بواسطة الأطباء مصطفى محمد شلبي، وفاطمة مجدي رفعت، متمنيا التوفيق والنجاح لأطباء الوحدة وخالص الشفاء للمرض.
 
وأشار مدير المستشفى إلى أن مستشفيات جامعة بنها تعد شريان حياة وتسعي لتقديم خدمات متميزة للمرضي والمترددين عليها، بهدف التخفيف من معاناتهم وتوفير خدمة طبية لائقة، مشيرا إلى أن المستشفى حصد المركز الأول على مستوى المستشفيات الجامعيه بالجمهورية ضمن ممارسات مكافحة العدوى بمستشفيات جامعة بنها، وعن الأداء المتميز لوحدة وفريق مكافحة العدوى لعام 2022.
 
 
خلال تدشين الوحدة
تدشين الوحدة

جانب من التدشين
جانب من التدشين

 


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