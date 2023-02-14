الأوقاف: مدة التراويح باتفاق بين الإمام والمصلين ولا مانع من الاعتكاف والتهجد

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، أن هناك استعدادات مبكرة لشهر رمضان، موضحا أن بناء على تكليفات وزير الأوقاف تم عقد اجتماع لقيادات القطاع الدينى لوضع استراتيجية منهجية توعوية ثقافية تعريفية خلال الشهر الكريم.

وأضاف رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، خلال برنامج من مصر، المذاع على قناة سى بى سى: وضعنا خطة متكاملة للأنشطة لخلال شهر رمضان، وتعتمد على عدة محاور: إنشاء دروس غير مسبوقة لم تكن موجودة فى الأزمة الماضية، حيث تم تكليف كل الأئمة المعينين فى وزارة الأوقاف بإعطاء درس فى صلاة العصر ودرس سهرة بعد صلاة التراويح.

وتابع رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، تركنا مدة صلاة التراويح بالاتفاق بين الإمام والمصلين ولكن التأكيد على ضرورة التخفيف والتسهيل وعدم المشقة على المصلين ومن يريد أن يصلى بجزء فليصلى، بجانب تدشين ملتقى فكرى مشترك بين أئمة الأوقاف ووعاظ الأزهر الشريف سيكون على مدار يومين فى صلاة العصر فى 1000 مسجد بشهر رمضان.

وأوضح رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، أن صلاة التراويح بمسجد الحسين ستكون بكبار القراء، ولا يوجد أى مانع فى صلاة التهجد وكذلك لا يوجد أى مانع من الاعتكاف بالمساجد.