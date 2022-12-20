نجاح جراحة دقيقة لطفلة تعانى من شلل دماغى بمستشفى حورس فى الأقصر

الأقصر - أحمد مرعى

أعلنت هيئة الرعاية الصحية فرع الأقصر، عن نجاح تدخل جراحي دقيق لطفلة تعاني من شلل دماغي وقصر بأوتار الحوض والطرفين السفليين مع خلع بمفصل الحوض، داخل مستشفى حورس التخصصي بمدينة أرمنت بالأقصر، حيث حضرت طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات إلى عيادة عظام الأطفال بالمسشفى، وهى تعانى من شلل دماغي وضمور بالعضلات وقصر بأوتار الحوض والطرفين السفليين مع خلع بمفصل الحوض وصعوبة شديدة فى الحركة.

وعلى الفور تم إجراء تدخل جراحي دقيق لتطويل الأوتار، وإعادة المفصل لوضعه داخل التجويف الحقى، واستعادت الطفلة الحركة بشكل طبيعي، حيث شارك فى العملية كل من الدكتور عماد حمدى الشرقاوى استشارى جراحة عظام الأطفال وإصلاح التشوهات، والدكتور أحمد عبد المنعم أخصائى التخدير، ومحمد المأمون فني تخدير، وأحمد عاشور تمريض عمليات، وأبانوب عبيد تمريض عمليات، وتحت إشراف الدكتور أمجد عبد العزير مدير المستشفى، والدكتور شاذلى جابر المدير الطبى، والدكتور هيدرا عادل مدير العمليات، والدكتور جورج عبد الله رئيس قسم جراحة العظام، حيث يمكن الحجز بعيادة عظام الأطفال يوم السبت من كل أسبوع من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 3 عصراً عن طريق جواب الإحالة من أقرب وحدة أو مركز طب أسرة لسكنك عن طريق الأتصال بالخط الساخن 15344.

وكان قد نجح أطباء وحدة مناظير الجهاز الهضمى بمستشفى طيبة التخصصي بإسنا، التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، فى إنقاذ حياة شابة تبلغ من العمر 33 سنة فى حالة نادرة، وذلك باستخراج أجسام غريبة مكونة من (زلط وقطع حديد ومسامير معدنية) من معدة وأمعاء الشابة.

والبداية كانت بحضور المريضة إلى طوارئ المستشفى تعاني من مغص وقيء مستمر يصاحبه نزيف، وعند إجراء الأشعة والفحوصات على البطن والحوض، تبين وجود أجسام غريبة وتم التعامل الفورى مع الحالة وإجراء منظار جهاز هضمي علوي بتقنية Rothnet Basket أو جفت سلة شبكية، ونجح الفريق الطبي في استخراج الأجسام الغريبة بالكامل المكونة من "زلط و مسامير ودبابيس وقطع من الحديد" بإجراء منظار جهاز هضمي علوي من الفم إلى نصف الأمعاء الدقيقة والذي استغرق استغرق أكثر من ساعتين.