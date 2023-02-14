اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 14 فبراير 2023 08:53 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الأرصاد: سقوط أمطار غدا ويجب ارتداء ملابس ثقيلة وارتفاع درجات الحرارة الجمعة

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 08:29 م
الأرصاد: سقوط أمطار غدا ويجب ارتداء ملابس ثقيلة وارتفاع درجات الحرارة الجمعة الارصاد الجوية - أرشيفية
كتب الأمير نصرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، رأينا انخفاضا فى درجات الحرارة اليوم وشديد البرودة ليلا وصباحا، لافتا إلى أن غدا الأربعاء ستكون هناك فرص لسقوط أمطار، ومتوسطة وخفيفة على جنوب الوجه البحرى.
 
وأضاف محمود شاهين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذى يقدمه الإعلامى سيد على، أن الأجواء طبيعية خلال هذه الفترة، مؤكدا على المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، موضحا أن الجمعة سيشهد ارتفاعا طفيفا فى درجات الحرارة.
 
وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أن شرق البلاد تحت تأثير السحب، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على (الشرقية - الدقهلية - بورسعيد ) يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون متوسطة على بعض المناطق.
 
ومن المتوقع أن تمتد السحب الممطرة إلى مدن القناة  خلال الفترة القليلة القادمة ، كما يستمر سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية وخاصة عند مطروح والسلوم وسيدى برانى، والفرصة قائمة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى.
 
ويشهد اليوم فرص أمطار خفيفة مساء على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة على جنوب الوجه البحرى، وأمطار متوسطة على فترات متقطعة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى قد تغزر أحيانا على مناطق من مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 09 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 10 درجة، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 08 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 06 درجة، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجة.

حالة الطقس

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس غدا

حالة الطقس في الإسكندرية

حالة الطقس في القاهرة

حالة الطقس الان

حاله الطقس

حالة الطقس في مصر

الطقس في مصر



الموضوعات المتعلقة

شبورة وطقس بارد.. الأمطار تفرض سيطرتها على عدد من المحافظات

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 03:36 م

منخفض جوى يضرب البلاد.. أجواء شتوية بجميع الأنحاء وطقس شديد البرودة ليلا.. أمطار على السواحل الشمالية غزيرة على مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ.. الأمطار تمتد للقاهرة الكبرى.. وغطاء سحابى يحجب أشعة الشمس

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 03:00 م

صور الأقمار الصناعية.. أجواء شتوية تسيطر على الأنحاء وطقس شديد البرودة ليلا

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 12:56 م

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 14/2/2023 فى مصر

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 12:00 ص

نشاط رياح وشبورة وأمطار.. تفاصيل حالة الطقس بكافة الأنحاء حتى السبت المقبل

الإثنين، 13 فبراير 2023 12:54 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة