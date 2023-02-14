تحذيرات من سقوط أمطار على أغلب أنحاء القاهرة ليلا.. إنفوجراف

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى غطاء سحابى الآن على أغلب الأنحاء لتكون الأجواء باردة، بسبب حجب السحب لأشعة الشمس.



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