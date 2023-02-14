اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 فبراير 2023 04:04 م
أكرم القصاص
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تحذيرات من سقوط أمطار على أغلب أنحاء القاهرة ليلا.. إنفوجراف

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 03:02 م
تحذيرات من سقوط أمطار على أغلب أنحاء القاهرة ليلا.. إنفوجراف حالة الطقس

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى غطاء سحابى الآن على أغلب الأنحاء لتكون الأجواء باردة، بسبب حجب السحب لأشعة الشمس.
 
 
الطقس
الطقس
 
وتتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم الثلاثاء، فرص أمطار خفيفة مساء على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة على جنوب الوجه البحرى، وأمطار متوسطة على فترات متقطعة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، قد تغزر أحيانا على مناطق من مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية.

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