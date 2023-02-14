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استشهاد طفل فلسطينى متأثرا بجروحه برصاص الاحتلال فى مخيم الفارعة

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 11:44 ص
استشهاد طفل فلسطينى متأثرا بجروحه برصاص الاحتلال فى مخيم الفارعة الشهيد الفلسطينى محمود العايدى
كتب: أحمد جمعة

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد الطفل محمود ماجد العايدي (17 عاما) متأثرا بجروحه التي أصيب بها، فجر الثلاثاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم الفارعة جنوب طوباس.

كانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الاسرائيلى قد اقتحمت المخيم فجرا وانتشرت في كافة أرجائه، وحاصرت منزل أحد المواطنين.

ودارت مواجهات بين الشباب الفلسطيني وقوات الاحتلال الاسرائيلى التي أطلقت الرصاص الحي باتجاههم، ما أدى لإصابة الطفل العايدي برصاصة في رأسه نقل على إثرها للمستشفى وأعلن في وقت لاحق عن استشهاده.

وباستشهاد الفتى الفلسطينية محمود العايدي، يرتفع عدد الفلسطينين الذين استشهدوا برصاص جيش الاحتلال والمستوطنين منذ بداية العام الجاري إلى 48 شهيدا (4 شهداء برصاص المستوطنين)، بينهم 11 طفلا وسيدة مسنّة، وأسير في سجون الاحتلال.

 

 


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