ارتفاع ضغط الدم.. احذر من هذه العلامات في قدمك

كتبت فاطمة خليل

يحدث ارتفاع ضغط الدم عندما تكون قوة تدفق الدم في الأوعية الدموية وعبرها أيضًا، ويعتبر ضغط 120/80 أو أقل ضغطًا طبيعيًا، ومع ذلك ، إذا وصل إلى 130/80 أو تجاوزه، فإنه يعتبر ارتفاع ضغط الدم، إذا كان ضغط الدم لديك يبلغ 180/110 أو أعلى، فمن المهم أن تطلب المساعدة الطبية الفورية، في هذا التقرير نتعرف على العلامات التحذيرية في قدمك على ارتفاع ضغط الدم، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

لماذا يعتبر مرض ارتفاع ضغط الدم قاتل "صامت"؟

لا يُظهر ارتفاع ضغط الدم أي أعراض. هذا هو السبب في أنه غالباً ما يشار إليه على أنه "قاتل صامت" وفقًا لجمعية القلب الأمريكية (AHA) ، فإن العديد من الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم لا يعرفون حتى أنهم مصابون به.

غالبًا ما يُساء فهم العلامات والأعراض بشيء آخر، مما يؤدي إلى تأخر التشخيص والعلاج وهذا بدوره يزيد من خطر تعرض الشخص لمشاكل في القلب بما في ذلك النوبات القلبية والسكتة الدماغية.

قد تكشف قدمك عن بعض العلامات

هناك أوقات يمكن أن يظهر فيها ارتفاع ضغط الدم في الجسم. عندما تعاني من أعراض ، فعادةً ما يكون ذلك بسبب تلف الأوعية الدموية حول جسمك.

يقال إن العديد من المضاعفات تحدث في الجزء السفلي من الجسم ، والذي يشمل الساق والقدمين ، ويمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى تلف الشرايين والأوعية الدموية في الجزء السفلي من الجسم.

في كثير من الأحيان يمكن أن يسبب هذا ضعف الدورة الدموية في الساقين تسمى الحالة المصاحبة لها بمرض الشريان المحيطي (PAD)، ووفقًا لمايو كلينيك، فإن مرض الشرايين المحيطية هو حالة شائعة تقلل فيها الشرايين الضيقة من تدفق الدم إلى الذراعين أو الساقين.

يحدث ذلك لأن الساقين والذراعين لا تتلقى ما يكفي من تدفق الدم لمواكبة الطلب وهذا قد يسبب آلام في الساق عند المشي (العرج) وأعراض أخرى.

أحد أعراض هذه الحالة هو برودة القدمين يمكن أن يحدث هذا مع برودة اليدين ، كما يقول المتخصصون المتقدمون في العناية بالقدم والكاحل في الولايات المتحدة.

أصابع القدم الحمراء أو الزرقاء ، والوخز في القدمين ، وتساقط الشعر غير المتوقع في الساقين قد تشير جميعها إلى مشاكل في الدورة الدموية.

الأعراض الشائعة الأخرى لارتفاع ضغط الدم

تسرد مؤسسة القلب البريطانية بعض الأعراض التي يمكن أن تحدث بسبب المرض الصامت

- تشوش الرؤية - نزيف في الأنف - ضيق في التنفس - آلام في الصدر - دوار - صداع

كيف تضبط ضغط الدم المرتفع؟

هناك طرق عديدة للتحكم في ارتفاع ضغط الدم وتنظيمه. بينما قد يصف لك طبيبك بعض الأدوية ، يمكنك دائمًا البحث عن الوسائل الطبيعية لعلاج نفسك. وتشمل هذه الحفاظ على وزن صحي ، وممارسة الرياضة بانتظام ، وتناول نظام غذائي صحي ، وتقليل الملح في نظامك الغذائي ، وكذلك الامتناع عن العادات غير الصحية التي تشمل الإقلاع عن التدخين.

أطعمة يجب تجنبها

توضح هيئة الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة (NHS) ، "كلما زادت كمية الملح التي تتناولها ، ارتفع ضغط الدم لديك. وتوصي بتناول أقل من 6 جم من الملح يوميًا ، أي ما يعادل ملعقة صغيرة.

وتناول الأطعمة التي تحتوي على الكثير من الألياف ، مثل الأرز والحبوب الكاملة والخبز والمعكرونة والكثير من الفاكهة والخضروات يمكن أن يساعد أيضًا في خفض ضغط الدم.