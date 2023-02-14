وذكر بيان على موقع الحكومة البريطانية الإلكترونى اليوم الثلاثاء، إن الاتفاقية التى تم الإعلان عنها اليوم ستدعم وتوفر وظائف جديدة تتطلب مهارات عالية فى ويلز وديربيشاير مما سيساعد على تعزيز الصادرات وتنمية الاقتصاد ورفع مستوى المملكة المتحدة.

ومن المتوقع أن يتم جزء كبير من عملية التصنيع للطائرة الجديدة في المملكة المتحدة حيث سيتم تصميم الأجنحة في فيلتون وسيتم تجميعها في بروتون والتي من المتوقع أن توفر 450 وظيفة تصنيع إضافية وأكثر من 100 مليون جنيه استرليني من الاستثمار إلى ويلز. ويتم تشغيل طائرة A350 الكبيرة حصريًا بواسطة محركات رولز رويس XWB والتي يتم تجميعها واختبارها في مدينة دربي.

وقال رئيس الوزراء ريشى سوناك: "توضح هذه الصفقة التاريخية بين طيران الهند وإيرباص ورولز رويس أنه لا حدود لقطاع الطيران المزدهر في المملكة المتحدة. ستخلق وظائف ذات رواتب أفضل وفرص جديدة في مراكز التصنيع من ديربي إلى ويلز حتى نتمكن من تنمية الاقتصاد ودعم جدول أعمالنا للارتقاء بالمستوى مما يساعد على تحقيق أولوياتي الخمس للبلد".

وأضاف أن "المملكة المتحدة تعد بالفعل وجهة استثمارية رئيسية ومن خلال بناء العلاقات التجارية مع القوى الاقتصادية المتنامية مثل الهند، سنضمن بقاء الشركات البريطانية في طليعة النمو والابتكار العالميين".