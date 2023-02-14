إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم على طريق المصانع بمدينة السادات بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أصيب منذ قليل 6 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارتين على طريق المصانع بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، تم نقلهم إلى مستشفى السادات المركزى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



تلقت مديرية أمن المنوفية ، إخطارا من مأمور مركز شرطة السادات بمديرية أمن المنوفية، يفيد من إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارتين على طريق المصانع بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، تم نقلهم إلى مستشفى السادات المركزى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



وشنت الادارة العامة للمرور بمديرية امن المنوفية حملة مكبرة تحت إشراف اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية للبدء فى سحب مركبات التوك توك من شوارع المحافظة حيث شهدت مدينة شبين الكوم صباح اليوم تشديد الكمائن المرورية بالشوارع والميادين الرئيسية لضبط التكاتك المارة بهذه المناطق الرئيسية والحيوية، لضبط حالات عكس الاتجاه بشارع الجلاء البحري



هذا وقد باشرت الحملة التى أشرف عليها العميد محمد عدلى مدير الادارة العامة لمرور المنوفية والعقيد تامر الأقصرى وكيل ادارة مرور المنوفية برئاسة المقدم وليد شلبى رئيس مباحث المرور جهودها للتوسع فى ضبط وسحب المركبات بأحياء مدينة شبين الكوم ومنها حى شرق وحى غرب المدينة، حيث استهدفت الحملات المواقف العشوائية التى اتخذها أصحاب مركبات التوك توك للتجمع من خلالها.



وقد اسفرت جهود الحملة عن ضبط العشرات من المركبات بمراكز محافظة المنوفية وملاحقة المركبات التى تسير بزمام المدن والأحياء الرئيسية.

