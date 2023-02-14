اليوم السابع
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أكرم القصاص
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إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم 3 سيارات بطريق "القاهرة - الفيوم" الصحراوى

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 11:07 ص
إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم 3 سيارات بطريق "القاهرة - الفيوم" الصحراوى حادث تصادم - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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أصيب 5 مواطنين في حادث تصادم وقع بين 3 سيارات بطريق "القاهرة_ الفيوم" الصحراوي، وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق. 

كان طريق "القاهرة_الفيوم" الصحراوي، شهد وقوع حادث تصادم سيارتين نقل مع سيارة ميكروباص، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث، وتبين إصابة 5 مواطنين، وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق . 

وكان طريق " القاهرة_ أسيوط" الصحراوي الغربي، شهد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، أسفل كوبري دمو باتجاه أسيوط، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف، الي مكان الحادث، وتبين إصابة 6 مواطنين، وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق. 

وكان طريق "القاهرة_ أسيوط" الصحراوي الغربي، شهد وقوع حادث، تصادم بين سيارة ملاكي، وأخري ميكروباص، بالقرب من منطقة دهشور، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث، وتبين إصابة 4 مواطنين، وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق. 

وكان تسرب غاز وقع بشقة سكنية، بالطابق الثالث، بمنزل مكون من 3 طوابق، بحي الجامعة بمدينة الفيوم، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الحماية المدنية والإسعاف إلي مكان الحادث، وتبين إصابة 6 مواطنين، وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق . 


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