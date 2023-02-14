إصابة طالب بطلق نارى على يد سائق بسبب خلافات مالية بسوهاج

استقبل مستشفى سوهاج الجامعى طالب يبلغ من العمر 18 سنة مصابا بطلق نارى بالقدم اليسرى، إثر قيام سائق بالتعدى عليه وإطلاق نار من سلاح كان بحوزته بسبب خلافات مالية بينهما.

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، والتحفظ عليهما، وتحرر المحضر اللازم، وتم العرض على جهة التحقيق المختصة.

كان اللواء مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد بإصابة طالب بطلق نارى وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج وتم تعين الخدمات الأمنية اللازمة بمكان الحادث والحالة الأمنية مستقرة وتم نقل المصاب للمستشفى الجامعى لتلقى العلاج.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعقيد مفتش مباحث المركز وضباط وحدة المباحث عقب انتقال مأمور مركز شرطة سوهاج بوصول المدعو محمد ا م ا 18 سنة طالب إلى مستشفى سوهاج الجامعي مصاباً " طلق ناري بالقدم اليسري " ويقيم دائرة مركز سوهاج.

وبسؤال المصاب أفاد باتهام المدعو أحمد ا ا م 35 سنة سائق ويقيم بذات الناحية بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته مما نتج عنه إصابته بسبب خلافات مالية بينهما تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده وبمواجهته اقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، والذى توصلت إليه التحريات تم تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.