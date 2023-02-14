إصابة شخص بطلق نارى فى ظروف غامضة بقرية أبو حزام بقنا

أصيب شخص، اليوم الثلاثاء، بطلق نارى فى ظرف غامضة بقرية أبو حزام، التابعة لمركز دشنا شمال محافظة قنا، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة شخص بطلق نارى، بمركز دشنا شمال محافظة قنا، وتبين إصابة جندراوى.ع.، من قرية أبو حزام، وتم الدفع بسيارة إسعاف ونقل المصاب إلى المستشفى.



تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولى التحقيقات ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وكان قد أصيب 3 أشخاص، فى مشاجرة بقرية أسمنت التابعة لمركز نقادة جنوب محافظة قنا، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين.



تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد إصابة 3 أشخاص بينهم طالبة فى مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب خلافات بين عائلتين فى قرية أسمنت التابعة لمركز نقادة جنوب محافظة قنا، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وانتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولى التحقيقات فيما تم تحويل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج.