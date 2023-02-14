إحالة مديرى مدرستين بشمال سيناء للتحقيق

شمال سيناء ـ محمد حسين

قرر حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، قرر إحالة مديرى مدرستي الشلاق الإبتدائية والشلاق الإعدادية للتحقيق واعطاء التعليمات لإدارة المتابعة بتكثيف المتابعة المتواصلة على جميع الأطراف وذلك حرصاً على آداء الخدمة التعليمية على أكمل وجه والتأكيد على الانضباط للعاملين.

وتفقد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مدرستى الشلاق الإبتدائية والشلاق الإعدادية، ووجه بضرورة الاهتمام بالطلاب دون المستوى، والعمل على رفع مستوى الطلاب العلمي، ومناقشتهم فى الأمور الحياتية، وتحقيق الإنضباط للعاملين.

كما تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم مدرسة التربية الخاصة بالشيخ زويد، وقام بإهداء الورود لطلاب ومعلمى التربية الخاصة بالشيخ زويد إعلاءً لقيمة الحب والتسامح بين أبنائنا الطلاب، كما تابع سير العمل بمدرسة السكاسة الإبتدائية المشتركة، و مدرسة قبر عمير للتعليم الأساسي بإدارة الشيخ زويد التعليمية.

وأكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم ان 625 مدرسة انتظمت فيها العملية التعليمية بشمال سيناء، لافتا ان اجمالى عدد الطلاب 120 ألفا و228 طالبا وطالبة، ليكتمل بذلك انتظام الدراسة خلال النصف العام الدراسى الثانى واكد انه سبق وقام بجولات تفقدية لعددا من المدارس فى مدينة العريش ، كما تم الدفع بفرق متابعة من الإدارات التعليمية لمراقبة المدارس والتاكد من اداء العمل فيها بشكل منتظم.

وقال ان جميع الكتب الدراسية وصلت بنسبة 100%، لجميع الصفوف الدراسية، وتم توزيع الكتب على الإدارات التعليمية الست وذلك فور استلامها من مطابع الوزارة مشيرا انه بالنسبة للتابلت لمرحلة الثانوية العامة فقد تم توزيعة بنسبة 100% ، وتم الإعلان عن نتائج النقل والشهادة المحلية الاعداديه والصفين الأول والثاني الثانوي العام،وإجراء أعمال الصيانة البسيطة.

وأكد انه نفذ تعليم شمال سيناء زيارات منوعة للطلبة لبث روح الولاء والانتماء، مشيرا ان النصف الثاني من العام الدراسى يشهد عودة الدراسة بعد توقف بمدرسة مزار الاعدادية بئر العبد، و مدرسة السكة الحديد بنين الشيخ زويد والتجهيز لعودة الدراسة بمدرستي المشبه والختميه بإدارة الحسينية التعليمية، وتابع انه تم الانتهاء من عمل تدريبات تنمية مهنية وورش عمل بإجازة منتصف العام للمعلمين والعاملين.