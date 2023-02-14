اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 14 فبراير 2023 08:18 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

أوبرا الإسكندرية تنظم حفلا فنيا بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج السبت

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 07:00 ص
أوبرا الإسكندرية تنظم حفلا فنيا بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج السبت الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، حفلا فنيا لفرقة الإنشاد الديني، بقيادة المايسترو علاء عبد السلام، وذلك على مسرح دار أوبرا الإسكندرية السبت المقبل، احتفالا بذكرى الإسراء والمعراج.
 
ويتضمن برنامج الحفل مختارات من الأعمال الروحانية التراثية والمعاصرة، منها ليالي رسول الله، النبي عربي، أم البشاير، مدح الرسول، ابتهالات، ليلة الإسراء، قمر، خد بإيدي، يا سيد السادات، كن مع الله، ألف ألف صلاة، في حب الله، روح الوجود، نبينا هادينا، ختام الأنبياء، أسماء الله الحسني أداء نجوم الفرقة الحمد حسن، فارس عبد العال، بلال مختار، طه حسين، ولاء رميح، محمد عبد الحميد، تامر نجاح، أميرة أحمد.
 
يشار الي أن فرقة الإنشاد الديني قد تأسست على يد الموسيقار الراحل عبدالحليم نويرة، في عام 1972، وبدأت أولى حفلاتها بقيادته عام 1973 بهدف الحفاظ على التراث الغنائي الديني، وتخصصت في تقديم الأعمال والألحان الدينية وتدريب وتبني الأصوات الشابة الواعده على الأناشيد والابتهالات الدينية حيث شاركت في إحياء جميع المناسبات الدينية على مدار العام على مسارح دار الأوبرا المختلفة بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.
 

الاسكندرية

محافظة الاسكندرية

اوبرا الاسكندرية

الاسراء و المعراج



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة