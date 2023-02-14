أوبرا الإسكندرية تنظم حفلا فنيا بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج السبت

الإسكندرية جاكلين منير

تنظم دار الأوبرا المصرية ، برئاسة الدكتور خالد داغر، حفلا فنيا لفرقة الإنشاد الديني، بقيادة المايسترو علاء عبد السلام، وذلك على مسرح دار أوبرا الإسكندرية السبت المقبل، احتفالا بذكرى الإسراء والمعراج.

ويتضمن برنامج الحفل مختارات من الأعمال الروحانية التراثية والمعاصرة، منها ليالي رسول الله، النبي عربي، أم البشاير، مدح الرسول، ابتهالات، ليلة الإسراء، قمر، خد بإيدي، يا سيد السادات، كن مع الله، ألف ألف صلاة، في حب الله، روح الوجود، نبينا هادينا، ختام الأنبياء، أسماء الله الحسني أداء نجوم الفرقة الحمد حسن، فارس عبد العال، بلال مختار، طه حسين، ولاء رميح، محمد عبد الحميد، تامر نجاح، أميرة أحمد.

يشار الي أن فرقة الإنشاد الديني قد تأسست على يد الموسيقار الراحل عبدالحليم نويرة، في عام 1972، وبدأت أولى حفلاتها بقيادته عام 1973 بهدف الحفاظ على التراث الغنائي الديني، وتخصصت في تقديم الأعمال والألحان الدينية وتدريب وتبني الأصوات الشابة الواعده على الأناشيد والابتهالات الدينية حيث شاركت في إحياء جميع المناسبات الدينية على مدار العام على مسارح دار الأوبرا المختلفة بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.