نجوم أوبرا الإسكندرية يحتفلون بذكرى كوكب الشرق في ليلة طربية ساهرة

وذلك في ليلة طربية ساهرة إحتفالا بعيد الحب أخذ فيها نجوم الحفل جمهور أوبرا الإسكندرية في رحلة موسيقية مع روائع النغم، والطرب الأصيل لسيدة الغناء العربي كوكب الشرق "أم كلثوم" في ذكراها.

بدأ الفاصل الأول من الحفل ب لحن"الورد جميل"أداء عازف القانون الأول الفنان علي الخبير ثم تغنت الفنانة مروة حمدي برائعة "ملك الموسيقي" الموسيقار بليغ حمدى ألف ليلة وليلة، ورائعة "موسيقار الأجيال " محمد عبد الوهاب إنت عمري .

وبالفاصل الثاني من الحفل قدم عازف الكمان الأول الفنان هيثم الكاتب لحن "يا ليلة العيد"وتألقت الفنانة حسناء بتقديمها ل أغنيتي أمل حياتي،الحب كده وأختتمت الحفل برائعة الموسيقار "رياض السنباطي ،"طوف وشوف" و التي تفاعل معها جمهور الحفل بالغناء والتصفيق الحار.

يذكر أن ‏فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي ‏بدأ تأسيسها في يونيو عام 2004، بهدف إحياء تراث الموسيقى العربية وتقديم الأشكال التراثية والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة لمحبي ومتذوقي الموسيقى العربية الشرقية مثل الموشحات والقصائد والأدوار والطقاطيق ، وتعتمد على الأداء الجماعي والفردي فى الغناء والعزف.

قدمت الفرقة حفلات فنية ناجحة علي جميع مسارح دار الأوبرا المصريةو لاقت استحسان الجماهير و شاركت في العديد من المهرجانات المحلية والدولية منها مهرجان الموسيقى العربية في دوراته المتعددة، والمهرجان الدولي للموسيقى الأفريقية بالكونغو ونالت تقديرًا رسميًا وشعبيًا كبيرا.