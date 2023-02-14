اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 فبراير 2023 02:29 م
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أمطار غزيرة على مدينتى بورسعيد وبورفؤاد.. صور

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 01:30 م
أمطار غزيرة على مدينتى بورسعيد وبورفؤاد.. صور استمرار سقوط الأمطار على بورسعيد وبورفؤاد
بورسعيد محمد فرج

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رصدت كاميرا اليوم السابع استمرار هطول الأمطار الغزيرة على مدينتى بورسعيد وبورفؤاد، تزامنا مع نوة الشمس الصغرى، والتى تستمر على مدار 3 أيام، وسط انخفاض شديد فى درجات الحرارة، وارتباك فى حركة المرور، وتكدس السيارات بالشوارع والميادين.

كما رصدت كاميرا اليوم السابع اضطراب حركة الملاحة بالبحر الأبيض المتوسط، ما أدى إلى عزوف الصيادين عن مزاولة نشاط الصيد حرصاً على سلامة طاقم البحارة.

ومن جانبها، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى السبت المقبل 18 فبراير 2023، وتشهد البلاد طقس بارد فى الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

ويتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء، مع فرص لتكون الثلوج على قمة جبل موسى وسانت كاترين.

وينشر اليوم السابع لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى السبت المقبل 18 فبراير 2023 كما يلى :

الثلاثاء 14 فبراير:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 17 درجة الصغرى 08 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 16 درجة الصغرى 10 درجة.

جنوب سيناء العظمى 21 درجة الصغرى 12 درجة

شمال الصعيد العظمى 18 درجة الصغرى 06 درجة

جنوب الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 09 درجة

 

الأربعاء 15 فبراير:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 17 درجة الصغرى 10 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 17 درجة الصغرى 11 درجة

جنوب سيناء العظمى 22 درجة الصغرى 12 درجة

شمال الصعيد العظمى 18 درجة الصغرى 06 درجة

جنوب الصعيد العظمى 21 درجة الصغرى 09 درجة

الخميس 16 فبراير :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 18 درجة الصغرى 09 درجة

السواحل الشمالية العظمى 17 درجة الصغرى 11 درجة

جنوب سيناء العظمى 21 درجة الصغرى 13 درجة

شمال الصعيد العظمى 19 درجة الصغرى 07 درجة

جنوب الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 09 درجة

الجمعة 17 فبراير :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 19 درجة الصغرى 09 درجة

السواحل الشمالية العظمى 18 درجة الصغرى 10 درجة

جنوب سيناء العظمى 22 درجة الصغرى 13 درجة

شمال الصعيد العظمى 20 درجة الصغرى 07 درجة

جنوب الصعيد العظمى 23 درجة الصغرى 10 درجة

السبت 18 فبراير :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 19 درجة الصغرى 10 درجة

السواحل الشمالية العظمى 18 درجة الصغرى 11 درجة

جنوب سيناء العظمى 23 درجة الصغرى 12 درجة

شمال الصعيد العظمى 20 درجة الصغرى 07 درجة

جنوب الصعيد العظمى 24 درجة الصغرى 10 درجة

استمرار-سقوط-الأمطار-ببورسعيد-وبورفؤاد
استمرار-سقوط-الأمطار-ببورسعيد-وبورفؤاد

 

استمرار-سقوط-الأمطار-على-بورسعيد-وبورفؤاد
استمرار-سقوط-الأمطار-على-بورسعيد-وبورفؤاد

 

اضطرت-حركة-الملاحة-البحر-الأبيض-المتوسط
اضطرت-حركة-الملاحة-البحر-الأبيض-المتوسط

 

تكدس-السيارات-أثناء-سقوط-الأمطار-ببورسعيد
تكدس-السيارات-أثناء-سقوط-الأمطار-ببورسعيد

 


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