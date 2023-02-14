أحياء الإسكندرية تكثف جهود رفع مياه الأمطار.. صور

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ فى جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، وتكثيف التواجد الميدانى على مدار الساعة لمتابعة تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، ورصد أى حالات طارئة للتعامل الفورى، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

وفى هذا الصدد، تابعت هدى أبو كليلة رئيس حى العجمى منذ الساعات الأولى من اليوم تداعيات موجة الأمطار الغزيرة، والانتشار الميدانى والتمركز بالنقاط الحرجة للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار، وتم التعامل مع عدد من النقاط التى شهدت تجمعات كبيرة بمنطقة شهر العسل، أمام بنك مصر البيطاش، أمام تاكى، شارع السماليهى 2، شارع الحنفية، دوران اللوجيستى، دوران حكمت، شارع القسم، أمام الشهر العقارى القديم، الأمن المركزى، شارع الهانوفيل أمام البنك الأهلى وقهوة الحوتة، أمام عز الدخيلة، مدخل كوبرى 21.

وتحت إشراف السيد موسى رئيس حى العامرية أول تابعت الأجهزة التنفيذية أعمال تصريف وكسح مياه الأمطار ومتابعة مدى كفاءة الشنايش بشوارع العامرية البلد شارع مخزن الزيت وعبد القادر والوكالة وشارع القسم والطريق الصحراوى.

وتابع اللواء محمد سحلول رئيس حى المنتزه أول، تمركزات سيارات الصرف الصحى وعمل محطات الصرف، حيث تم المرور على عدد من الشوارع بنطاق الحى ومتابعة أعمال كسح تجمعات مياه الأمطار.

وقامت المهندسة نهى خليفة رئيس حى الجمرك، بجولة ميدانية لمتابعة أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار على طول الكورنيش وعدد من الشوارع بنطاق الحى.

وقام محارب هيلع رئيس حى العامرية ثان، بمتابعة أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار بعدد من المناطق والشوارع بنطاق الحى، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.

وتابعت الدكتورة رباب مدنى رئيس حى المنتزه ثان أعمال كسح تجمعات مياه الأمطار بمساكن ضباط طوسون، وشارع مصطفى كامل، وشارع 16 اسكوت، وشارع 25 المستشارين.

على الصعيد ذاته، أوضح المحافظ أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة فى انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أى أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.