أسعار الذهب اليوم تنخفض 10جنيهات وعيار 21 يسجل 1710 جنيهات للجرام

كتب إسلام سعيد

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء تراجعا ملحوظا بحوالي 10 جنيهات ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم مستوى 1710 جنيها للجرام، وسط استقرار سعر اونصة الذهب عالمياً عند مستويات 1858 دولار، وفي سياق السطور التالية نرصد تطورات أسعار الذهب عالمياً ومحلياً.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 يسجل 1466 جنيها.

عيار 21 يسجل 1710 جنيهات.

عيار 24 يسجل 1954 جنيها.

الجنيه الذهب يسجل 13680 جنيها.

توقعات أسعار الذهب

تباينت أسعار الذهب الأسبوع الماضي بعد ارتفاع يناير، والذي شهد أفضل بداية لهذا العام منذ أكثر من عقد والآن تتحول كل الأنظار إلى تقرير التضخم الأمريكي، حيث إنه قد يكون الحافز الكبير التالي للمعدن الثمين، بحسب جولد بيليون، وأغلق الذهب تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 1865 دولار للأوقية، حيث لا يزال بنك الاحتياطي الفيدرالي متشددا، الأمر الذي يؤثر على الذهب.

وكان الاتجاه الصاعد للذهب تغير بعد أن أظهر تقرير التوظيف القوي من الولايات المتحدة الأسبوع الماضي مكاسب في الوظائف عند 517 ألف في يناير، وفق التقرير الفني لجولد بيليون ومع تأكيد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مخاوف الأسواق من أنه إذا استمر الاقتصاد الأمريكي في المفاجأة على الجانب الصعودي، فسيضطر البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة أعلى مما كان متوقعا

من ناحية أخرى، كرر باول أن "عملية خفض التضخم" قد بدأت محذرا من أنه إذا استمرت البيانات في الظهور بشكل أقوى، فإن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع معدلات الذروة إلى الأعلى.

وأكد تقرير جولد بيليون ، أنه يجب مراقبته تقرير مؤشر أسعار المستهلكين، الأسبوع المقبل حيث يستعد سوق الذهب لعدد من البيانات الاقتصادية الرئيسية، وإن تقرير مؤشر أسعار المستهلكين يوم الثلاثاء هو التقرير الذي يجب مراقبته لأنه قد يكون المحفز الكبير التالي للذهب، حيث يحتاج الذهب إلى محفز كبير لعكس نشاط البيع الحالي، ويمكن أن يأتي في شكل بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأسبوع المقبل. في الوقت نفسه، إذا لم يكن مؤشر أسعار المستهلكين صدمة كبيرة بما يكفي ، فلن يشهد الذهب الكثير من عمليات البيع في الأسبوع المقبل .

وتتوقع الأسواق أن يتباطأ التضخم السنوي إلى 6.2% في يناير من 6.5% في ديسمبر ونعتقد في جولد بيليون أن التضخم سينخفض بأكثر من الإجماع، وهو ما من شأنه أن يعطي دفعة لأسعار السلع لأنه سيهدئ المخاوف من وجود بنك الاحتياطي الفيدرالي أكثر تشددا وأسعار فائدة أعلى في الولايات المتحدة لفترة أطول ودعم شراء الذهب الأخير من البنك المركزية الذهب، وينتظر السوق لمعرفة ما إذا كان هذا الاتجاه سيستمر.

في الوقت ذاته عدل مجلس الذهب العالمي تقرير الطلب على الذهب هذا الأسبوع، مشيرا إلى أن شراء البنوك المركزية للذهب كان عند مستوى قياسي في عام 2022، حيث تم شراء 1136 طنا.