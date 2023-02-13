3100 منفذ للسلع الغذائية بأسعار مخفضة فى البحيرة.. صور

البحيرة - ناصر جودة

شهدت محافظة البحيرة، جهودا مكثفة من قبل الأجهزة التنفيذية، لمواجهة الاحتكار وغلاء الأسعار، ولدعم الفئات الأكثر احتياجا، وتضمنت خطة مواجهة غلاء الأسعار، تكثيف الحملات الرقابية على المتاجر والأسواق بكافة مراكز ومدن المحافظة.

كما تضمنت خطة المحافظة الاقتصادية، التوسع فى فتح منافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وتفعيل القوافل الغذائية بالمناطق المحرومة والنائية، وذلك للمساهمة فى رفع الأعباء عن كاهل المواطنين خاصة من محدودى الدخل.

وكان افتتاح معارض أهلا رمضان مبكرا عن موعدها بمعظم مراكز محافظة البحيرة أكبر الأثر فى التخفيف عن الاهالى لشراء احتياجتهم من المواد الغذائيةبأسعار إقتصادية.

وتضم معارض أهلا رمضان التى تنظيمها بالتعاون مع الغرفة التجارية مختلف منتجات السلع الغذائية والرمضانية والمنظفات والخضروات والفواكه بالإضافة إلى اللحوم البلدية والحمراء وأقسام للمجمدات من خضر ولحوم ودواجن وأسماك بأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسب تصل من 25% إلى 30 %.

ويأتى تبكير موعد افتتاح معارض أهلا رمضان وفقا لتوجهيات الرئيس، بتوفير السلع الغذائية بالأسعار الإقتصادية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وكذلك وفقا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتبكير اقامه معارض "أهلا رمضان" هذا العام لتبدأ من شهر يناير الماضى، وتستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك لتعمل جنبا إلى جنب المنافذ المتنقلة، ومنافذ وزارات الزراعة والدفاع والداخلية والتنمية المحلية لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بالأسعار الإقتصادية المخفضة.

وتشتمل معارض أهلا رمضان أجنحة لكبرى شرات المواد والسلع الغذائية وأجنحة أخرى لعرض السلع الأساسية والمعلبات بأنواعها وآخرى لبيع اللحوم والخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن والخضروات المجمدة والمنظفات، وذلك من أجل توفير وعرض كميات كبيرة من المواد الغذائية والسلع الأساسية والرمضانية واللحوم أمام المواطنين بالأسعار المخفضة

ويتم طرح اللحوم داخل معارض أهلا رمضان بسعر 170 جنيه للكيلو، والأرز يبدأ من سعر 12 جنيه للكيلو، السكر وزن 1 كجم بسعر 17 جنيه، والسمن وزن 3 كجم بسعر 140 جنيه، ووزن 2 كجم بسعر 90 جنيه وزيت الذرة تتراوح أسعاره من 35لـ 60 جنيه.

كما يتم بيع المكرونة وزن 400 جرام بسعر 8 جنيه و15جنية لوزن 1 كجم، ويعرض الدقيق المعبأ بسعر 16 جنيه للكيلو، وبلغ سعر شيكارة الدقيق وزن 25 كجم 350 جنيه والسلع المطروحة بالمنافذ كباقى السلع المطروحة بالأسواق، تتمتع بنفس جودة المنتج والتعبئة ولكن بأسعار مخفضة.

من جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على إستمرار فتح المنافذ وتوافر كافة السلع والمنتجات حتى نهاية شهر رمضان المبارك بأسعار مخفضة، وأشادت بجودة المعروضات وقدمت الشكر لكل الشركات والتجار المشاركين.

وأشارت نائب محافظ البحيرة إلى خطة المحافظة فى التوسع فى فتح المعارض والمنافذ لعرض وبيع كافة المنتجات والسلع الغذائية واللحوم بالأسعار الإقتصادية المخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين والأسر البحراوية والعمل على ضبط الأسواق ومحاربة الغلاء وجشع بعض التجار، مؤكدةً على التوسع فى فتح منافذ بيع السلع الغذائية والتى وصل عددها إلى ما يقرب من 3100 منفذ بنطاق المحافظة بكافة مدن ومراكز وقرى المحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات بالإضافة لمنافذ منتجات مدارس التعليم الفنى الزراعة والتى بلغت 21 منفذ، وكذا معارض "أهلاً رمضان" لطرح كافة أنواع السلع الأساسية بالأسعار المخفضة للمواطنين للتخفيف عن كاهل المواطنين والأسر البحراوية والعمل على ضبط الأسواق ومحاربة الغلاء وجشع بعض التجار.

يشار إلى أن محافظة البحيرة قد شهدت خلال الأسابيع الماضيه انطلاق قوافل "معاً ضد الغلاء" لتوفير السلع الغذائية المخفضة للمواطنين بالأسعار المخفضة والتى ضمت المرحلة الأولى من القافلة 25 سيارة تحتوى على مختلف السلع الغذائية قامت مديرية التموين بتوفيرها بالتنسيق مع كبرى الشركات الغذائية للطرح بالأسعار الإقتصادية والتى من المقرر أن تجوب مختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة.

يذكر أن محافظة البحيرة قد ناشدت المواطنين الإبلاغ فورًا عن أى حالة تلاعب أو زيادة فى الأسعار، وذلك من خلال الأرقام التالية:

الخط الساخن لغرفة عمليات المحافظة: 114

• التليفون الارضي:

0453356397

0453349447

جهاز حماية المستهلك :

الخط الساخن: 19588

• التليفون الارضي

0453192480

تطبيق واتس آب:

01577779999