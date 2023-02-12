تعرف على منافذ وفروع معارض أهلا رمضان فى المحافظات

كتب مدحت وهبة

حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على التوسع في انشاء فروع لمعارض أهلا رمضان على مستوى كافة محافظة الجمهورية بالتعاون مع المحافظين بهدف توفير كافة السلع الغذائية للمواطنين تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية وتوجيهات مجلس الوزراء بالتوسع في فروع " أهلا رمضان "

ويأتي ذلك في الوقت الذى شكلت فيه الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية مجموعات عمل ولجان لمتابعة معارض "اهلا رمضان" المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية واستمرار ضخ المنتجات والسلع الغذائية بالمنافذ كذلك متابعة التخفيضات على السلع المعلنة والتي تتراوح من 25 إلى 30% كما يتم المتابعة لمنع دخول التجار للاستحواذ على السلع بأسعار مخفضة وإعادة طرحها بأسعار مرتفعة كما تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية، فى التوسع لإنشاء منافذ وشوادر أهلا رمضان بالتعاون مع المحافظين والغرف التجارية بالمحافظات المختلفة، في إطار حرص الوزارة فى تخفيف العبء على المواطنين وتوفير السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة،

وافتتحت الوزارة ما يقرب من 210 منفذ معرض "أهلا معارض "على مستوى كافة محافظات الجمهورية بالتوازي مع استمرار منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة فى صرف الدفعة الخامسة من الدعم الاستثنائى لأصحاب البطاقات التموينية مع مقررات تموين شهر فبراير الجاري، وأن تكلفة الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية تتجاوز 833 مليون جنيه شهريا ويتم الصرف فى صورة سلع من الحزمة التموينية ويستمر حتى 30 يونيه 2023 تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بجانب أيضا السلع التموينية التى تصرف لما يقرب من 64 مليون مواطن مقيدين ببطاقات التموين ومستفيدين بتكلفة تتجاوز 3 مليارات جنيه شهريا على بطاقات التموين.