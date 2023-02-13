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30 مليون دولار تبرع من "مجهول" لضحايا زلزال تركيا

الإثنين، 13 فبراير 2023 10:51 ص
30 مليون دولار تبرع من "مجهول" لضحايا زلزال تركيا آثار زلزال تركيا المدمر
كتبت نهال أبو السعود

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تبرع رجل مجهول بمبلغ 30 مليون دولار للضحايا المتضررين من زلزال تركيا، فى ظل أزمة إنسانية ضربت العالم حول الخسائر المدمرة للزلزال المزدوج الذي ضرب تركيا وسوريا وأودي بحياة أكثر من 33 ألف شخص، وفقا لشبكة سي ان ان.

 

وفقا للتقرير، دخل رجل للسفارة التركية في الولايات المتحدة وقدم تبرعه، وغرد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بأن "باكستانيًا مجهولاً" دخل السفارة ليقدم هذه الهدية السخية، وأضاف شريف "هذه أعمال خيرية مجيدة تمكن البشرية من الانتصار على الصعاب التي تبدو مستعصية على الحل".

 

وقالت الهيئة الوطنية الباكستانية لإدارة الكوارث، ، إنه تم إرسال شحنة أخرى تتألف من حوالي 5 أطنان من مواد الإغاثة، بما في ذلك البطانيات والخيام الشتوية عبر رحلة لشركة الخطوط الجوية الباكستانية الدولية وأقامت إسلام آباد ممرا جويا وبحريا وبريا لإرسال مواد الإغاثة إلى ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا.

 

وأنشأ رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بالفعل صندوق إغاثة لجمع الأموال ومواد الإغاثة لضحايا الزلزال في البلدين إلى جانب تشكيل لجنة وزارية للتنسيق والإشراف على جهود الإغاثة في جميع أنحاء باكستان.

 

كما أجرى شريف اتصالا هاتفيا بنظيره السوري حسين عرنوس للتعزية في الخسائر البشرية في الزلازل الهائلة التي وقعت الأسبوع الماضي، وأكد أن إسلام آباد ستواصل حشد كل الموارد الممكنة لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا وأرسلت باكستان بالفعل الدفعة الأولى من مواد الإغاثة إلى سوريا.


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