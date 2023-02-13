اليوم السابع
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أكرم القصاص
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تركيا: إنقاذ طفل بعد 158 ساعة قضاها تحت الأنقاض فى كهرمان مرعش

الإثنين، 13 فبراير 2023 08:47 ص
تركيا: إنقاذ طفل بعد 158 ساعة قضاها تحت الأنقاض فى كهرمان مرعش آثار الزلزال
وكالات

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أفاد المكتب الصحفي للجنة طوارئ طاجيكستان بأن رجالها انتشلوا طفلا يبلغ من العمر 3 أعوام من تحت الأنقاض في مدينة كهرمان مرعش فى تركيا، وذلك بعد 158 ساعة على وقوع الزلزال.

وحسب موقع روسيا اليوم، جاء في بيان صدر عن المكتب: "بعد أعمال البحث والإنقاذ التي استمرت ساعات طويلة في حي أونيكيسوبات بمدينة كهرمان مرعش باستخدام المعدات الخاصة للبحث عن الناس تحت الأنقاض، تمكن رجال الإنقاذ من طاجيكستان من العثور على طفل يبلغ من العمر 3 أعوام اسمه يافوز وانتشاله. وقضى الطفل 158 ساعة تحت الأنقاض".

وأوضح البيان أن "رجال الإنقاذ أوقفوا تشغيل المعدات حتى لا تخيف الطفل وزحفوا إليه".

وذكر المكتب أن رجال الإنقاذ من طاجيكستان قاموا في 11 فبراير الجاري بانتشال رجل ورضيع بالغ من العمر 6 أشهر من تحت الأنقاض، وذلك بعد أن أمضيا هناك 6 أيام في انتظار المساعدة.

وتابع أن عمال لجنة الطوارئ الطاجيكستانية قاموا أثناء عملهم في تركيا بانتشال 78 جثة من تحت الأنقاض.

 


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