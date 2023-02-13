محافظ بنى سويف يتفقد شادر "الفنت" ضمن سلسة "أهلا رمضان"

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، شادر السلع واللحوم والخضروات بقرية الفنت، والذي تم تنفيذه بالتعاون بين الغرفة التجارية والتموين والوحدة الاقتصادية، ضمن سلسلة معارض وشوادر "أهلاً رمضان"، التي تنظمها المحافظة على مستوى مراكز ومدن المحافظة، استعداداً لاستقبال الشهر الفضيل، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في إقامة المعارض، لتوفير السلع واللحوم بأسعار مخفضة بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين.

وتفقد المحافظ أقسام وباكيات الشادر، الذي يضم كافة المواد الغذائية والسلع التموينية من السكر والأرز والزيوت، اللحوم والخضروات وبيض المائدة مشيداً بمحتويات الشادر الذي يضم معظم احتياجات الأسرة من السلع التموينية والاستراتيجية،وتبادل الحديث مع بعض المترددين على المعرض ،مطمئنا منهم عن الأسعار ونوعية وجودة السلع المتوافرة.

وطالب المحافظ المواطنين بأن يكونوا إيجابيبن حيال الإبلاغ عن أي مشكلة تواجههم فيما يتعلق بنقص المعروض أو عدم الالتزام بالأسعار المتفق عليها، لسرعة اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات والأجهزة التنفيذية والرقابية المعنية من التموين وحماية المستهلك والإدارات المختصة بالمحافظة والوحدات المحلية،مؤكدا على أهمية تجنب بعض السلوكيات والممارسات الخاطئة من قبل بعض المواطنين المتعلقة بتخزين أو الشراء لبعض السلع الأساسية بشكل مبالغ فيه يفوق احتياجاتهم الفعلية لضمان توافر تلك السلع.

رافق المحافظ خلال الزيارة كل من: النائب طه الناظر عضو مجلس النواب، المهندس وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين، الدكتور محمد جبر معاون المحافظ، محمد بكري رئيس مركز و مدينة الفشن ، حسن جعفر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ببني سويف ،الدكتور علاء سعيد مشرف وحدة الأسواق والمعارض وحدة التنمية الاقتصادية بالمحافظة ومسؤولى التموين والصحة والطب البيطري والغرفة التجارية وبعض التنفيذيين بالوحدة المحلية والتموين.