"يا أم العواجز أنا والله عاجز" أنشودة جديدة لـ ناصر شرف حفيد الشيخ التمادى

كتبت-فتحية الديب

طرح المنشد ناصر شرف، حفيد الراحل الشيخ التمادى، أنشودته الجديدة "يا أم العواجز أنا والله عاجز خدى بالك ياما"، بمناسبة مولد السيدة زينب، من كلمات الشاعر وليد عباس، ومن تراث الشيخ شرف التمادى وألحان ناصر شرف، وتوزيع أحمد حسونة.

وكلمات الأنشودة "يا أم العواجز أنا والله عاجز، خدى بالك ياما، واقف على بابك خدام هنا جالك أنتى الرئيسة أنتى الكريمة أنتى المشيرة يا ماما، يا أم العواجز ده أنا عاجز خدى بالك يا زينب، الست أم العواجز بايدها تشيل الحواجز، كل اللى جاها لائز جبرت بخاطره الست، سيدنا النبى آبها فاطمة الزهراء أماها، رب العباد سماها مين زيها الست يا ست، الست أم المعالى بنت الإمام على دايما شاغلالى بالى ده أنا من حبايب الست يا ست، جت مصر بالسلامه وجابت معاها مولانا، يا سعدنا ويا هنانا بسيدنا الحسين والست".

يذكر أن المنشد الشاب" ناصر شرف التمادى "حفيد الشيخ التمادى"، ومن مواليد قرية السكرية مركز شبين الكوم محافظة المنوفية، وبدايته كانت فى إحدى البرامج الغنائية المشهورة وسافر إلى بيروت عام 2014 درس بالمعهد العالى للموسيقى العربية، وبعد عودته لمصر تم إنشاء فرقة إنشاد دينى تحت إسم فرقة "روح الإنشاد" بتوجيهات من الموسيقار صلاح الشرنوبى ثم أخذ لون تراث جده العريق الشيخ "شرف" وحدثته بشكل مختلف يواكب العصر.

وشارك فى العديد من الحفلات الكبرى فى أوبرا الإسكندرية مسرح سيد درويش والجامعة الأمريكية بالتحرير وساقية الصاوى، ومن أعماله " يا رايح البيت الحرام، واعملك ايه علشان ترضى، ولاد النبى، والست أم العواجز، عن أخر أعماله، أكد أنه انتهى من عمل خاص لشهر رمضان المبارك تحت مسمى " شهر الخير"انتاج مصرى تعاون سعودى وكلمات شاعر سعودى.

وعرفت السيدة زينب بالعديد من الألقاب منها "صاحبة الشورى"، واشتهرت بهذا اللقب لرجوع أبيها على بن أبى طالب وإخوتها "الحسن والحسين" لأخذ رأيها فى الأمور العامة، و"رئيسة الديوان" لما قدمت إلى مصر ترأست ديوان علم بعد استضافتها به، واستمر لسنين وكان يحضره المصريون بدءا من الوالى وحتى المواطنين العاديين، و"أم الآلام" لما شهدته السيدة زينب من آلام فى قتل أخيها الحسين وأبنائها وأعوانه فى موقعة كربلاء، حيث فاجعة المسلمين الكبرى بقتل سيدنا الحسين وأبنائه ومناصريه، و"أم هاشم - عقيلة بنى هاشم" تردد سببين لوصفها بهذا اللقب، الأول لحملها راية الهاشميين بعد مقتل أخيها سيدنا الحسين فى موقعة "كربلاء"، والثانى لكرمها السخى فكانت تشبه جدها "هاشم" الذى كان يطعم الحجاج، و"أم العواجز" لما قدمت إلى مصر، فتحت دارها للعجزة والضعفاء وكانت مأوى لهم، والسيدة، تعرف زينب بنت على بلقب السيدة، دون غيرها من أهل البيت، توقيرًا وإجلالًا لها، فإذا ذكرت فهو معروف لدى العامة بأنها "زينب".