وكيل "صحة دمياط" يقود جولة تفقدية لمتابعة مستشفيات المحافظة.. صور

دمياط - هيثم مراد

قام الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، بجولة تفقدية استهدفت مستشفى فارسكور المركزى، وذلك لمتابعة مشروع تطوير المستشفى ومتابعة معدلات الإنجاز، وتذليل أي عقبات تواجه سير العمل لرفع كفاءة المستشفي وزيادة طاقتها الاستيعابية لضمان استمرار حصول المرضي على خدمة لائقة.

وتضمنت جولة وكيل صحة دمياط، تفقد مبنى الكلى الصناعي والرعاية المركزة، وجميع أعمال التطوير، استعدادا لافتتاح قسم الحضانة، وذلك عقب الانتهاء من الأعمال النهائية لها.

ووجه وكيل وزارة الصحة في دمياط، أثناء زيارته إلي سرعة الانتهاء من اعمال التطوير التي تجري حاليا داخل المستشفى، موضحا أن مستشفي فارسكور المركزي تختلف مكانة هامة لاهالى المدينة، مشيرا إلي أنها من المنشآت الطبية الهامة التي يتم تطويرها حاليا داخل المحافظة.

واستكمل الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط حولته بتفقد قسمي الاستقبال والطوارئ، إضافة إلي أقسام العلاج الطبيعي والمعمل والأشعة والمطبخ.

كما اطلع خلال الزيارة على سير العمل وتواجد الفرق الطبية والعاملين وجودة الخدمات المقدمة للمرضى المترددين بالإضافة إلى تفقد مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية وفقًا للاحتياج التأكيد علي المتابعة الدورية لصيانة الأجهزة الطبية.

ومن جانبه أشار وكيل صحة دمياط، إلي أن المحافظة تشهد طفرة كبيرة في مجال الخدمات الطبية، لافتا إلي أن مشروعات تطوير المستشفيات العامة الذي يجري حاليا داخل دمياط، أمرا هاما في تطوير خدمات القطاع الطبي، وتقديم خدمات لائقة للمواطنين، موضحا أنه سيتم متابعة تلك الأعمال بشكل دوري للوقوف على معدلات التنفيذ وكذلك متابعة الالتزام بالمواعيد المقررة للانتهاء من تلك المشروعات إضافة إلي متابعة تطبيق المواصفات الفنية المطلوبة لكل مشروع قبل الاستلام ودخوله الخدمة.



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