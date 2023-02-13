وزير خارجية المجر يزرو بيلاروسيا.. ويؤكد: على الجميع العمل من أجل السلام

وصل وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، الاثنين، إلى العاصمة البيلاروسية مينسك، لـ"إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة، فيما تزداد الحرب في أوكرانيا سوءاً.



وقال إن المجر تتوقع من جميع أعضاء المجتمع الدولي "العمل من أجل السلام في أقرب وقت ممكن وتجنب الأعمال التي قد تؤدي إلى إطالة أمد الحرب أو تصعيدها".

وفى سياق أخر، أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أن الدنمارك سلمت جميع مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز "سيزار" إلى أوكرانيا، للمساعدة في صد العمليات العسكرية الروسية.