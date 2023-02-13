اليوم السابع
Ads
الإثنين، 13 فبراير 2023 10:09 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

وزير خارجية المجر يزرو بيلاروسيا.. ويؤكد: على الجميع العمل من أجل السلام

الإثنين، 13 فبراير 2023 10:00 م
وزير خارجية المجر يزرو بيلاروسيا.. ويؤكد: على الجميع العمل من أجل السلام وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وصل وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، الاثنين، إلى العاصمة البيلاروسية مينسك، لـ"إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة، فيما تزداد الحرب في أوكرانيا سوءاً.

وقال إن المجر تتوقع من جميع أعضاء المجتمع الدولي "العمل من أجل السلام في أقرب وقت ممكن وتجنب الأعمال التي قد تؤدي إلى إطالة أمد الحرب أو تصعيدها".

وفى سياق أخر، أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أن الدنمارك سلمت جميع مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز "سيزار" إلى أوكرانيا، للمساعدة في صد العمليات العسكرية الروسية.

وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، ونقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية اليوم الاثنين، " أعطت الدنمارك لأوكرانيا جميع مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز سيزار، والدنمارك صديق حقيقي يعرف أن معركتنا هي معركة لأوروبا كلها".

وأشارت إلى أن الحكومة الدنماركية قررت في يناير الماضي نقل 19 مدفع ذاتي الدفع من طراز سيزار تم طلبها من فرنسا إلى أوكرانيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

 
 

 


المجر

بيلاروسيا

المجر وبيلاروسيا

أوكرانيا

الأزمة الأوكرانية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة