هطول أمطار متوسطة على الإسكندرية مع استمرار رفع الطوارئ.. صور

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم، صباح اليوم الاثنين، هطول أمطار متوسطة، بمناطق متفرقة من المحافظة، حيث شهدت أمطارا متوسطة بمنطقة شرق، ومتوسطة على وسط وغزيرة بالعجمي، وذلك فى ظل موجة التقلبات الجوية بالإسكندرية.

وأكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على مستوي الأحياء، للتعامل مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأصدر المحافظ تكليفاته لرؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة بالشوارع لمتابعة تداعيات موجة الطقس السيئ، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري تجنباً لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع المدينة.

وأوضح أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

وأشار المحافظ أنه تم تعميم مجموعة من التوصيات والتحذيرات للمواطنين لضمان سلامتهم وأمنهم وعلى رأسها ضرورة توخى الحيطة والحذر والإبتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالى ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان.



الأمطار-اليوم



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