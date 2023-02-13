نائب وزير الإسكان يزُور مصنع محركات الهيئة العربية للتصنيع

كتب أحمد حسن

"إسماعيل " يُؤكد دعم واستمرار وزارة الإسكان في التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع والمصانع التابعة لها لزيادة التصنيع المحلي

قام الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، بزيارة مركز التصنيع الرقمي بمصنع محركات الهيئة العربية للتصنيع، للإطلاع على الإمكانيات المتاحة بالمصنع لإنتاج جميع الطلمبات المستخدمة في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وخاصة الطلمبات المستخدمة والمطلوبة في محطات رفع الصرف الصحي للقرى الريفية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك استمراراً لجهود قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي ب وزارة الإسكان لتشجيع التصنيع المحلي لمكونات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، حيث شارك في الزيارة قيادات وممثلو كل من الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، ووحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان، والقطاعات الفنية بالوزارة.

وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن الزيارة جاءت تنفيذاَ لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة تذليل التحديات التي قد تواجه الشركات والمصانع المحلية للوصول إلى التصنيع المحلي الكامل لكل متطلبات تنفيذ المشروعات، ومنها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وكذا التنسيق مع تلك الشركات والمصانع في الاحتياجات المطلوبة طبقاً للمشروعات الجاري تنفيذها، أو المُخطط تنفيذها مستقبلاً.

وخلال الزيارة، ناقش الدكتور سيد إسماعيل، مع رئيس مصنع المحركات، وممثلي المصنع، الجهود المبذولة لتوطين صناعة الطلمبات محلياً وتعميق القاعدة الصناعية بالمصنع، كما ناقش الإمكانيات المتاحة والأجهزة الحديثة المستخدمة في مركز التصنيع الرقمي، وذلك بهدف تلبية احتياجات مشروعات وزارة الإسكان من الطلمبات بمختلف أنواعها، حيث أوضح ممثلو المصنع حجم التعاقدات الجديدة المبرمة مع الجهات الخارجية لتصدير الطلمبات المصنعة محلياً بالمركز.

وتفقد الدكتور سيد إسماعيل، و الحضور، أقسام مركز التصنيع الرقمي المختلفة، والأنظمة الحديثة المستخدمة في عملية التصنيع ومراقبة الجودة والاختبارات على القطع المستخدمة في عملية التصنيع، وزمن التصنيع المطلوب للمضَّخات، حيث أفاد ممثلو المصنع بأن الهدف من إنشاء المصنع هو رفع الطاقة الإنتاجية وزيادة القدرات التصنيعية لتغطية احتياجات السوق المحلية، بجانب التصدير للخارج.

وأشار نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، إلى أن هناك حجم تعاون كبير بين وزارة الإسكان والهيئة العربية للتصنيع بكامل مصانعها، وذلك في المشروعات القائمة والجاري تنفيذها والمخططة، لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكداً على ممثلي الجهات التابعة للوزارة بضرورة إعطاء الأولوية للمنتجات المُصنعة محلياً تطبيقاً للقوانين المعمول بها في ذات الشأن، وتشجيعاً للتصنيع المحلي وتنفيذاً لتوجهات الدولة، وأن الجهات التابعة للوزارة على أتم استعداد لاستمرار التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، واستخدام المهمات المصنعة من خلال المصانع التابعة لها في تنفيذ المشروعات القومية في القطاع.

وفي نهاية زيارته، شكر الدكتور سيد إسماعيل، ممثلي المصنع على المجهودات المبذولة لإنجاح عملية توطين صناعة الطلمبات في مصر، مما يُسهم في تطوير الخدمات المقدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، مؤكداً ضرورة الاستمرار في التنسيق بين جميع الأطراف المعنية لتحديد حجم الإنتاج المطلوب وفقاً لمُخطط المشروعات المطلوب تنفيذها، ووفقاً للمواصفات الفنية المطلوبة.