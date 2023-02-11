نائب وزير الإسكان يتابع مع ممثلى البنك الأوروبى مشروعات المياه والصرف

كتب ـ أحمد حسن

اجتمع الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، مع ممثلي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لبحث موقف المشروعات الجارية والمخطط تنفيذها خلال الفترة القادمة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، بحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان PMU، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتعظيم الاستفادة من مشروعات التعاون الدولي، وبناءً على سياسات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالوزارة.

وخلال الاجتماع، تطرق الدكتور سيد إسماعيل، إلى مجالات التعاون المستقبلي بين قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك في إطار الاستراتيجية القومية لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، للتحول إلى نموذج تنموي مستدام يتماشى مع رؤية الدولة المصرية في تحسين جميع الخدمات، ورفع كفاءة مقدمي الخدمة، والحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية، حيث تتضمن الاستراتيجية مجالات واعدة ومنها على سبيل المثال، تطوير التكنولوجيات المستخدمة في أعمال تنقية مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي، وأحدث أساليب التشغيل والصيانة، ودراسة تقليل الفاقد من المياه، والإدارة المثلى للحمأة وإعادة استخدامها بهدف تقليل الانبعاثات وإنتاج مصدر مستدام للطاقة من خلال إنتاج البيوجاز لإنتاج الكهرباء، والتي تسهم بشكل كبير في تغطية التكاليف الخاصة بالتشغيل داخل محطات المعالجة، وكذلك مشروعات محطات تحلية مياه البحر، والتي تعتمد على الطاقة النظيفة ومنها على سبيل المثال، الطاقة الشمسية، على ان يتم تنفيذها من خلال مشاركة القطاع الخاص PPP.

وفي ذات السياق، أبدى ممثلو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، استعدادهم للمساهمة في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والتى لم تدرج ضمن المشروعات التي سوف يشارك في تنفيذها القطاع الخاص.

وفي نهاية الاجتماع، أكد الدكتور سيد إسماعيل، أهمية المتابعة والتقييم المستمر للأداء في تنفيذ المشروعات لتحقيق النتائج المطلوبة، ولا سيما المشروعات التي تتميز بالاستدامة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، وتسهم فى دفع معدلات النمو، وخلق فرص عمل والحفاظ على صحة المواطن المصرى.

جدير بالذكر، أن المشروعات الجارى تنفيذها من خلال التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية هي برنامج توسعات الصرف الصحي للقري الملوثة لبحيرة قارون بمحافظة الفيوم، وبرنامج خدمات الصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ.